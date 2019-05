Ora 18.00 Papa Francisc a fost aplaudat de mii de români la sosirea la Catedrala Sfântul Iosif din Capitală

Papa Francisc a sosit, vineri, cu papamobilul, la Catedrala Catolică Sfântul Iosif din Capitală, fiind aplaudat de mii de români prezenţi pe traseu, care au venit cu steaguri şi flori. Sfântul Părinte va ţine o predică în faţa pelerinilor.

Suveranul Pontif s-a oprit , la coborârea din papamobil, şi a salutat mulţimea, fiind aplaudat minute bune în şir la intrarea în Catedrala Sfântul Iosif.

Ora 17.50 Papa Francisc a pornit, cu papamobilul, către Catedrala Sfântul Iosif unde va ţine o predică

Suveranul Pontif va susţine o predică la Catedrala Catolică „Sfântul Iosif” din Bucureşti.

The Holy Spirit loves to shape unity from the most beautiful and harmonious diversity. #ApostolicJourney #Romania