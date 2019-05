Ora 20:11 Peste 15.000 de pelerini au participat la evenimentele organizate cu prilejul Papei în Bucureşti

Peste 15.000 de pelerini au participat, vineri, la evenimentele publice organizate cu prilejul Papei Francisc în Bucureşti, de la aterizarea în România şi până la retragerea la reşedinţa oficială.

Prima zi a papei în România s-a încheiat cu Sf. Liturghie oficiată în catedrala ”Sf. Iosif” a arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti.

Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul "Să mergem împreună”.

Ora 19:36 Slujba de la Catedrala Sfântul Iosif s-a încheiat. Papa Francisc a fost aplaudat

Papa Francisc a încheiat slujba din Catedrala Sfântul Iosif din Capitală şi a ieşit din clădire în ropote de aplauze.

Prima zi a papei în România se încheie cu Sf. Liturghie oficiată în catedrala ”Sf. Iosif” a arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti.

Ora 18.00 Papa Francisc a fost aplaudat de mii de români la sosirea la Catedrala Sfântul Iosif din Capitală

Papa Francisc a sosit, vineri, cu papamobilul, la Catedrala Catolică Sfântul Iosif din Capitală, fiind aplaudat de mii de români prezenţi pe traseu, care au venit cu steaguri şi flori. Sfântul Părinte va ţine o predică în faţa pelerinilor.

Suveranul Pontif s-a oprit , la coborârea din papamobil, şi a salutat mulţimea, fiind aplaudat minute bune în şir la intrarea în Catedrala Sfântul Iosif.

Ora 17.50 Papa Francisc a pornit, cu papamobilul, către Catedrala Sfântul Iosif unde va ţine o predică

Suveranul Pontif va susţine o predică la Catedrala Catolică „Sfântul Iosif” din Bucureşti.

