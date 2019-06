Ora 19.20 Papa Francisc a plecat din Iaşi, după ce a binecuvântat cei 150.000 de pelerini

Papa Francisc a plecat din Iaşi, după ce a binecuvântat cei 150.000 de pelerini strânşi pe străzile din centrul Iaşului.

Papa Francisc a plecat de la Iaşi cu un avion care îl va duce la Bucureşti.

Ora 18.55 Papa Francisc: România e Grădina Maicii Domnului, o mamă care cultivă visurile fiilor

Papa Francisc a spus, sâmbătă, la Iaşi, în faţa a peste 150.000 de oameni, că „România este Grădina Maicii Domnului”, aşa cum spusese acum 20 de ani şi Papa Ioan Paul al II-lea. „Este o mama care cultivă visurile fiilor, care le păzeşte speranţele şi care aduce bucuria în case”, a spus Papa.

De pe scena din faţa Palatului Culturii din Iaşi, Papa Francisc le-a spus oamenilor că România este „Grădina Maicii Domnului”, lucru pe care l-a spus, în urmă cu 20 de ani şi Papa Ioan Paul al II-lea, în vizita sa în ţara noastră.

„România este Grădina Maicii Domnului şi în această întâlnire am putut să-mi dau seama de acest lucru, pentru că ea este o mama care cultivă visurile fiilor, care le păzeşte speranţele şi care aduce bucuria în case. Este o mama duioasă şi concretă, care are grijă de noi. Voi sunteţi comunitatea vie şi înfloritoare, plină de speranţă pe care o putem oferi mamei. Ei, mamei, să-I consacrăm viitorul tinerilor, viitorul familiilor şi al bisericii”, a spus Suveranul Pontif.

Ora 18.40 Papa Francisc a recitat din Eminescu şi a salutat mulţimea în limba română

Papa Francisc a salutat mulţimea în limba română, la Iaşi, de pe scena din faţa Palatului Culturii, unde a recitat şi versuri scrise de poetul Mihai Eminescu.

Papa Francisc şi-a început predica de pe scena din faţa Palatului Culturii din Iaşi salutând oamenii în limba română.

„Dragi fraţi şi surori, bună seara!”, a spus Papa Francisc.

În timpul discursului său, Suveranul Pontif a făcut apel la pace şi dragoste şi a recitat chiar versuri scrise de poetul Mihai Eminescu.

„Tinerii înfloresc când se simt iubiţi. Toţi înflorim când ne simţim iubiţi pentru că iubirea prinde rădăcini şi ne cheamă să ne înfigem aceste rădăcini în viaţa celorlalţi. Aşa cum ne spun acele frumoase cuvinte ale poetului vostru naţional care dorea dulcii sale Românii «fii săi trăiască numai în frăţie, ca a nopţii stele»”.

Ora 18.30 Suveranul Pontif, către cei 150.000 de pelerini adunaţi la Iaşi: Papa se simte acasă între voi

Papa Francisc le-a transmis, sâmbătă, un mesaj emoţionant celor peste 150.000 de oameni adunaţi la Iaşi, spunându-le că se simte ca acasă printre ei.

„Aici, lângă voi, se simte căldura de a fi în familie, înconjuraţi de cei mici şi cei mari, este uşor văzându-vă şi auzindu-vă, să te simţi acasă. Papa se simte acasă între voi. Vă mulţumesc pentru călduroasa primire şi pentru mărturiile pe care mi le-aţi dăruit. Monseniorul Petru, ca un bun şi un mândru tată de familie, prezentându-vă, v-a îmbrăţisat pe toţi cu cuvintele sale şi ai confirmat-o şi tu, Eduard, când ne spuneai că această întâlnire nu vrea să fie doar pentru tineri, adulţi sau alţii, ci aţi dorit ca în această seară să fie împreună cu noi părinţii şi bunicii noştri”, a declarat Papa Francisc, în discursul său ţinut în faţa Palatului Culturii din Iaşi.

Suveranul Pontif a amintit că sâmbătă este 1 Iunie, Ziua Copilului, şi a îndemnat oamenii să se roage pentru cei mici.

„Astăzi, pe aceste meleaguri, este Ziua Copilului. Să-i salutăm cu aplauze puternice. Aş vrea ca primul pe care-l facem să fie acela de a ne ruga pentru ei, să-i cerem Precuratei să-i protejeze cu mantia Sa. Iisus i-a pus în mijlocul apostolilor săi şi noi vrem să-i aşezăm în mijlocul nostru şi să ne reafirmăm ca cei care l-au iubit pe Dumnezeu făgăduind dreptul la viitor. Mă bucur să ştiu că în această Piaţă se află chipul familiei lui Dumnezeu, care-i îmbrăţişează pe tineri, pe soţi, persoanele consacrate, pe bătrânii români din diferitele regiuni şi din diferitele tradiţii, precum şi pe cei veniţi din Moldova de dincolo de Prut, pe credincioşii ciangăi şi pe cei polonezi şi ruşi. Duhul Sfânt ne convoacă pe toţi şi ne ajută să descoperim frumuseţea de a sta împreună şi de a ne întâlni, fiecare cu limba sa şi cu propria tradiţie, dar fericiţi cu toţii de a ne întâlni ca fraţi, cu acea bucurie pe care o împărtăşeau Elisabeta şi Ioan, cu cei 11 fii ai lor, diferiţi, sosiţi din locuri diferite, dar care astăzi s-au reunit toţi aşa cum odată în fiecare duminică dimineaţă luau cu toţii drumul spre Biserică”, a mai spus Papa Francisc.

Ora 17.45 Papa Francisc, întâmpinat la Palatul Culturii din Iaşi de patru copii orfani

Papa Francisc a fost întâmpinat, sâmbătă, la Palatul Culturii din Iaşi de patru copii orfani din Republica Moldova, îmbrăcaţi în costume tradiţionale.

Papa Francisc a ajuns la Palatul Culturii din Iaşi, unde a fost întâmpinat de patru copii orfani, din Republica Moldova.

Cei patru copii au fost îmbrăcaţi în costume tradiţionale moldoveneşti.

La Palatul Culturii, Papa Francisc a fost întâmpinat şi de premierul Viorica Dăncilă, de episcopul Petru Gherghel şi de alte feţe bisericeşti.

Ora 17.40 Aproximativ 150.000 de pelerini s-au strâns sâmbătă la Iaşi pentru a-l vedea pe Papa Francisc

La evenimentele publice ale Sanctităţii Sale Papa Francisc de la Iaşi participă 140.000-150.000 de pelerini, anunţă Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”.

Ora 17.30 Papa Francisc salută oamenii şi îi binecuvântează din papamobil

Papa Francisc a urcat în papamobil în faţa Catedralei Romano-catolice din Iaşi, imediat după ce a binecuvântat 800 de bătrâni şi bolnavi.

Maşina cu Suveranul Pontif a trecut printre oameni, pe străzile din centrul Iaşului, în drumul spre scena amplasată în faţa Palatului Culturii.

Suveranul Pontif va urca pe scena amplasată în faţa Palatului Culturii, unde a fost dusă şi Icoana Maicii Domnului - Madona Neagră, de la Sanctuarul din Cacica.

Aici, Papa va avea o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le va adresa cel de-al şaselea discurs al vizitei.

Ora 17.30 Momente emoţionante în Catedrala Fecioara Maria Regină din Iaşi: Suveranul Pontif a dat jos lanţul de delimitare şi a binecuvântat copiii bolnavi

Momente emoţionante s-au desfăşurat în Catedrala Catolică din Iaşi, unde Papa Francisc salută cele peste 800 de persoane prezente în biserică.

De asemenea, Suveranul Pontif a sărutat pe frunte şi a binecuvântat copiii bolnavi.

Papa Francisc a dat jos lanţurile care delimitau zona în care stăteau bolnavii şi bătrânii şi, cu zâmbetul pe buze, a a dat mâna cu zeci de oameni.

După ce a dat mâna cu credincioşii, a urmat un moment de rugăciune al Suveranului Pontif.

„Vă mulţumesc tuturor celor care îi însoţiţi (pe cei bolnavi - n.r.), că sunteţi cu ei, şi vă mulţumesc vouă bolnavilor că duceţi înainte boala. Acuma, înainte de binecuvântare să ne rugăm împreună la Preasfânta Fecioară Maria”, a spus Suveranul Pontif.

După ce a rostit rugăciunea împreună cu credincioşii adunaţi în Catedrală, Papa a spus: „Vă rog frumos să vă rugaţi şi pentru mine”.

Ora 16.50 Papa Francisc, aplaudat de mii de oameni pe traseul de la aeroport spre Catedrala din Iaşi

Mii de oameni sunt l-au salutat şi aplaudat pe Papa Francisc, sâmbătă, la prima vizită în capitala Moldovei, aceştia fiind prezenţi pe trotuare pe tot traseul de la Aeroport la Episcopia Catolică unde a ajuns Suveranul Pontif.

Pe traseul dintre Aeroportul din Iaşi şi episcopia Catolică au fost mii de oameni, pe trotuare, care l-au salutat pe Papa Francisc, la prima vizită în capitala Moldovei.

Potrivit evaluării Comitetului Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” la evenimentele publice ale Sanctităţii Sale de la Iaşi şi pe traseele de deplasare participă aproximativ 100.000 de pelerini.

Ora 16.20 Papa Francisc a ajuns la Iaşi, 75.000 de oameni îl aşteaptă pe străzile oraşului

Papa Francisc a ajuns la Iaşi, unde este aşteptat de peste 75.000 de oameni pe străzile din centrul oraşului. Înainte de sosirea Suveranului Pontif, în Iaşi a avut loc o procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Madona Neagră de la Cacica.

Oamenii adunaţi în centrul oraşului au întruntat o ploaie torenţială cu grindină şi au fost nevoiţi să îşi folosească umbrelele sau pelerinele pentru a se proteja. Autorităţile au pregătit pentru credincioşi 30.000 de pelerine.

La Iaşi, Suveranul Pontif va vizita Catedrala romano-catolică, după care va merge în faţa Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le va adresa cel de-al şaselea discurs al vizitei.

Înainte de sosirea Papei, în Iaşi a avut loc o procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Madona Neagră, de la Sanctuarul din Cacica. Icoana a fost purtată prin centrul oraşului până la scena din faţa Palatului Culturii.

Icoana Maicii Domnului - Madona Neagră este un basorelief de 86 x 60 cm, din lemn aurit şi argintat. Icoana o reprezintă pe Preasfânta Fecioară Maria ţinând în braţe pe Pruncul Isus care cu mâna stângă strânge la piept o carte, iar dreapta o are ridicată învăţând poporul.

Icoana Maicii Domnului de la Cacica este copia uneia dintre cele mai cunoscute icoane ale Fecioarei Maria din lumea catolică, fiind vorba despre „Madona Neagră" de la Czestochowa (Polonia).

Ora 14.35 Iaşi: Zeci de credincioşi înfruntă ploaia torenţială şi grindina, în aşteptarea Papei

Zeci de credincioşi, care s-au strâns încă de sâmbătă de la prânz în centrului Iaşiului, în aşteptarea Papei Francisc, înfruntă o ploaie torenţială cu grindină. Ei s-au adăpostit sub umbrele, şi-au îmbrăcat pelerinele ori s-au refugiat sub copaci.



Zeci de oameni s-au strâns încă de sâmbătă la prânz în centrul Iaşiului în aşteptarea Papei Francisc. Pelerinii au de înfruntat o ploaie torenţială cu grindină, astfel că şi-au deschis umbrelele, şi-au luat pelerinele pe ei ori s-au refugiat sub copacii din zonă.

Papa Francisc va ajunge la Iaşi în jurul orei 17.00.

La 17.30, Suveranul Pontif face o vizită la Catedrala romano-catolică, după care merge în faţa Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le va adresa cel de-al şaselea discurs al vizitei. La evenimentul de la Palatul Culturii va participa, de asemenea, şi premierul.

Judeţul Iaşi este sub avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, de sâmbătă, de la ora 10.00, până duminică, la ora 6.00. Meteorologii anunţă ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, posibil, grindină de medii şi mari dimensiuni.

Şi hidrologii au emis avertizări pentru judeţul Iaşi. Astfel, de la ora 14.00 a intrat în vigoare o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râul Bârlad, în amonte de Bârlad, iar pe afluenţii Prutului şi în bazinul superior al râului Bârlad este Cod galben.

Ora 13.20 Papa Francisc a dăruit Trandafirul de aur Sanctuarului Marian de la Şumuleu Ciuc

Papa Francisc a dăruit, sâmbătă, Trandafirul de aur Sanctuarului Marian de la Şumuleu Ciuc, judeţul Harghita, în cadrul slujbei de Liturghie pe care a oficiat-o în faţa a peste 85.000 de pelerini.



Trandafirul de aur, simbol al Învierii Domnului Isus Hristos, este o distincţie din aur oferită de Suveranii Pontifi încă din secolul a XI-lea unor biserici, personalităţi regale sau locuri de pelerinaj drept recunoaştere a serviciilor aduse Bisericii Catolice.

Distincţia dăruită Sanctuarului Marian de la Şumuleu Ciuc este a doua înmânată unui loc de pelerinaj dintr-o ţară din Europa de Est, după ce astfel de trandafiri de aur au mai fost oferiţi unor sanctuare şi biserici din Polonia în 1979, 1987, 2006 şi 2016 de către Papa Ioan Paul al II-lea, Papa Benedict al XVI-lea şi Papa Francisc.

În actualul său pontificat, Papa Francisc a mai oferit încă patru trandafiri de aur unor sanctuare închinate Fecioarei Maria din Mexic, Polonia, Portugalia şi Brazilia.

Ora 11:40 Sfânta Liturghie susţinută de Papa Francisc la Şumuleu Ciuc a început

Sfânta Liturghie susţinută de Papa Francisc la Şumuleu Ciuc a început, sâmbătă, slujba fiind în limba italiană. Pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial a fost scoasă din biserica franciscană statuia Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Sfânta Liturghie de la Şumuleu Ciuc a început în jurul orei 11.35 şi este susţinută de Papa Francisc. La slujbă participă şi premierul Viorica Dăncilă şi mai mulţi membri ai Guvernului, alături de zeci de mii de pelerini. Papa Francisc a fost aplaudat de pelerini când a ajuns. A fost adusă Fecioara Maria, pentru prima dată scoasă din biserică, după Al Doilea Război Mondial, a cărei statuie a fost sculptată în lemn de tei între anii 1510 şi 1515 în stilul Renaşterii transilvănene de un artist anonim, fiind cea mai mare statuie făcătoare de minuni din lume. Prima menţiune a statuii Maicii Domnului de la Şumuleu a părut în anul 1624, într-un inventar al bunurilor Mănăstririi şi Bisericii Franciscane, la care face referire istoricului franciscan Leonárd Losteiner, în însemnările sale din 1776-1777. Marea invazie turco-tătară din zona Ciucului, în 1661, a devastat şi incendiat complexul mănăstiresc de la Şumuleu şi Cetatea Miko (pe teritoriul actualului oraş Miercurea Ciuc), iar peste 10.000 de locuitori au pierit sau au fost luaţi în robie. Din altarul Maicii Domnului a fost salvată doar Statuia Fecioarei Maria care, după reconstruirea bisericii, în 1664, a fost aşezată pe altarul principal, alături de statuile Sfintelor Ecaterina şi Barbara. Potrivit unei legende, de atunci, în preajma unui pericol care ameninţă secuimea, faţa statuii se schimbă, iar rana de pe obraz, pricinuită de sabia unui tătar, sângerează. Sute de vindecări miraculoase şi de dorinţe împlinite sunt puse pe seama statuii Fecioarei Maria. Dovadă stau numeroase obiecte din metal, din aur şi din argint, donate de persoanele ale căror rugăciuni au primit ascultarea divină.

Ora 11:14 Papa Francisc a ajuns la Şumuleu Ciuc, unde este aşteptat de zeci de mii de pelerini

Papa Francisc a ajuns, sâmbătă, la Şumuleu Ciuc, unde este aşteptat încă de dimineaţă de mii de pelerini veniţi din toată ţara. Suveranul Pontif a ajuns în judeţul Harghita cu papamobilul, după ce a aterizat pe Aeroportul din Târgu Mureş. Papa Francis a ajuns la Sanctuarul Marian din Şumuleu Ciuc cu papamobilul.

Ora 11:00 Numărul pelerinilor care îl aşteaptă pe Papa Francisc la Şumuleu-Ciuc a crescut la 85.000

Numărul pelerinilor care îl aşteaptă pe Papa Francisc la Şumuleu Ciuc a crescut la 85.000, potrivit ultimei evaluari a Comitetului Interministerial pentru Securitate “Vizită Papa Francisc 2019”. Judeţul Harghita este sub avertizare cod galben de ploi torenţiale. Potrivit ultimei evaluari a Comitetului Interministerial pentru Securitate “Vizită Papa Francisc 2019”, la evenimentele publice ale Sanctităţii Sale Papa Francisc de la Şumuleu Ciuc participă 85.000 de pelerini.

Ora 10:30 Peste 60 de pelerini, între care şi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale la Şumuleu-Ciuc

Peste 60 de persoane care participă la evenimentele de la Şumuleu Ciuc, unde este aşteptat Papa Francisc, au avut nevoie de îngrijiri medicale, sâmbătă dimineaţa. Între ele, 36 sunt copii au avut probleme din cauza temperaturilor scăzute. Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” a transmis, sâmbătă dimineaţa, că până la ora 9.30 au fost asistate medical 67 de persoane care participau la evenimentele de la Şumuleu Ciuc. „Dintre acestea, 36 sunt copii care au suferit diverse afecţiuni medicale, generate de temperaturile scăzute înregistrate în zonă. 20 dintre aceştia au fost deja preluaţi, în deplină siguranţă, şi transportaţi, cu un microbuz al ISU, la baza dealului Şumuleu pentru evaluare medicală amănunţită, urmând ca şi ceilalţi 16 să fie transportaţi în scurt timp”, anunţă sursa citată. Misiunile de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi prim-ajutor sunt continuate de către echipajele mobilizate la faţa locului.

Ora 10:20 Meteorologii au restrâns codul portocaliu de vijelii la 4 judeţe din Moldova, printre care şi Iaşi

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat, sâmbătă, avertizarea cod portocaliu de ploi torenţiale, restrângând numărul judeţelor la patru, respectiv Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi, judeţ în care va ajunge şi Papa Francisc în a doua parte a zilei.



Meteorologii avertizează că până duminică dimineaţă, la ora 06.00, atunci când expiră codul portocaliu de ploi torenţiale, în judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi, va ploua torenţial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantităţi de apă ce vor depăşi local 40-50 l/mp şi izolat 60-70 l/mp.

Se vor semnala descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, posibil, grindină de medii şi mari dimensiuni.

În paralel, este în vigoare şi o avertizare meteorologică cod galben de vijelii. Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorolgie, în nord-vestul şi estul teritoriului, precum şi în zonele de deal şi de munte, vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, grindină şi intensificări ale vântului, vijelii. Cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi pe arii restrânse 40-50 l/mp.

Până marţi dimineaţă, este în vigoare şi o informare meteorologică ce vizează manifestări de instabilitate atmosferică temporar accentuată, cantităţi de apă însemnate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în toate regiunile. Se vor semnala averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor depăşi 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse 35-50 l/mp.

Ora 10:00 Peste 40.000 de pelerini îl aşteaptă în ploaie sâmbătă pe Papa Francisc la Şumuleu-Ciuc

Aproximativ 40.000 de pelerini sunt prezenţi, sâmbătă, la evenimentele publice ale Sanctităţii Sale Papa Francisc de la Şumuleu Ciuc, anunţă Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”. Potrivit informaţiilor de la nivelul Comitetului Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”, aproximativ 14.000 de persoane dintre cele care au intrat în România în ultimele trei zile au declarat că vor participa la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc. Deşi plouă, oamenii şi-au scos umbrelele şi au început să îşi ocupe locurile. Unii dintre ei, veniţi de la sute de kilometri depărtare, sunt îmbrăcaţi în costume populare. Pelerinii, la Şumuleu-Ciuc

















Ora 09.10 Cod portocaliu de ploi torenţiale în Harghita, în timpul vizitei Papei Francisc

Este cod portocaliu de ploi torenţiale, sâmbătă, în judeţul Harghita, unde este aşteptat să ajungă Papa Francisc, în cea de-a doua zi a vizitei apostolice în România.



Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, cod portocaliu de averse torenaţiale pentru mai multe localităţi din judeţul Harghita.

Se vor semnala averse torenţiale ce vor cumula în jur de 35 l/mp.

Avertizarea este valabilă până la ora 10.00 şi în judeţele Neamţ şi Iaşi.

Ora 09:00 Mii de oameni s-au strâns deja la Şumuleu Ciuc, în aşteptarea Papei

Mii de oameni s-au strâns, sâmbătă dimineaţa, la Şumuleu Ciuc, în aşteptarea Papei, care va oficia de la ora 11.00 Sfânta Liturghie. Deşi plouă în zonă, oamenii şi-au deschis umbrelele şi aşteaptă la Sanctuarul Marian sosirea Suveranului Pontif.

Mii de oameni s-au strâns, sâmbătă dimineaţa, la Sanctuarul Marian din Şumuleu Ciuc, în aşteptarea Papei Francisc. Deşi plouă, oamenii şi-au scos umbrelele şi au început să îşi ocupe locurile. Unii dintre ei, veniţi de la sute de kilometri depărtare, sunt îmbrăcaţi în costume populare.

Ora 08:25 Aeronava în care se află Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul din Târgu Mureş

Avionul în care se află Papa Francisc a aterizat, sâmbătă, în a doua zi a vizitei sale în România, pe Aeroportul din Târgu Mureş, Suveranul Pontif fiind întâmpinat de prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa.



Papa Francisc a ajuns sâmbătă dimineaţa pe Aeroportul din Târgu Mureş, de unde va pleca spre Şumuleu Ciuc.

La Aeroportul din Târgu Mureş a fost întâmpinat de prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa.

Suveranul Pontif oficiază, sâmbătă, Sfânta Liturghie la Sanctuarul marian din Şumuleu-Ciuc

Sfânta Liturghie la sanctuarul marian de la Şumuleu-Ciuc ocupă prima parte a zilei de sâmbătă, 1 iunie, din agenda călătoriei apostolice în România, urmând ca, în partea a doua a zilei, papa să viziteze dieceza de Iaşi pentru o întâlnire cu tinerii şi familiile.

Programul Suveranului Pontif a fost modificat, din cauza condiţiilor meteo, astfel că aeronava care îl va transporta pe Papa Francisc va ateriza la Târgu Mureş, în loc de Bacău, aşa cum era programat pentru a doua zi a vizitei sale în România.

Schimbarea traseului nu afectează programul iniţial al Papei Francisc care va ajunge la Şumuleu Ciuc şi Iaşi, la orele anunţate.

Astfel, succesiv, Papa merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Şumuleu-Ciuc, unde celebrează, începând de la ora 11.00, Sfânta Liturghie cu pelerinii prezenţi şi ţine omilia celebrării euharistice. La Sfânta Liturghie de la Sanctuarul de la Şumuleu Ciuc participă şi premierul Viorica Dăncilă.

Apoi, în jurul orei 17.00, Papa Francisc va ajunge cu elicopterul pe aeroportul din Iaşi.

La 17.30, Suveranul Pontif face o vizită la Catedrala romano-catolică, după care merge în faţa Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le va adresa cel de-al şaselea discurs al vizitei. La evenimentul de la Palatul Culturii va participa, de asemenea, şi premierul.

În cursul serii, Papa Francisc se va întoarce cu avionul la Bucureşti.

