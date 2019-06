13:18 Participanţii la Marşul Normalităţii au pornit spre Patriarhie. Oamenii strigă: Uniţi salvăm familia!



Aproximativ 400 de persoane, potrivit surselor avizate, au pornit la ora transmiterii ştirii din Piaţa Victoriei din Capitală în Marşul Normalităţii şi se vor opri pe Dealul Patriarhiei. Participanţii sunt însoţiţi de jandarmi.



Aceştia vor parcurge următorul traseu: Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu – intersecţie cu Str. Doamnei pe trotuar – str. Halelor pe trotuar – Splaiul Independenţei – piciorul pantei de pe Aleea Colina Bucuriei (de la Dealul Patriarhiei).



Participanţii, între care şi copii, au adus icoane şi pancarte cu mesaje împotriva comunităţii LGBT. Oamenii spun că nu sunt afectaţi direct de comunitatea LGBT, însă vor ca „România să fie normală”.



Manifestanţii sunt însoţiţi de jandarmi.

13:07 Marşul Normalităţii. Participant: Nu am fost afectat de LGBT, dar păcatul acesta nu poate fi acceptat



„Particip la toate protestele din 2002. Nu mai am altă activitate decât să particip la proteste pentru motivul că în ţara este sub tutela unor demagogi de sorginte ocultă. Acesta este răspunsul meu. Principala mea nemulţumire este că, după 1989, în loc să fie comunismul demolat, el a fost promovat la rang de burghezie comunistă, sub masca democraţiei. Nu mai trebuie altă nenorocire la poporul român, decât să începem să facem şi astfel de cupluri. Naţia poporului român a fost, de când se ştie, de creştini şi familie naturală. Dacă ar fi legat de LGBT în istorie, în cadrul poporului român, nu aş avea nimic împotrivă”, a declarat Ionel Nucă, participant la manifestare.



Întrebat dacă a fost afectat de existenţa comunităţii LGBT, acesta a răspuns: „Nu am fost afectat eu sub nicio formă. Dar gândiţi-vă cum ar fi ca astfel de familie să adopte copii. Copilul va rămâne bolnav la cap. Veşnic va rămâne bolnav. Acest păcat, spun proorocii, nu e altceva decât păcatul sodomiei. Păcatul acesta nu poate fi acceptat sub nicio formă”.



Şi Cristian, alt participant, a spus că nu a fost afectat în vreun fel de membrii comunităţii împotriva căruia este poziţionat.



„Ne aflăm aici pentru că dorim în România noastră veche şi dragă să fie normalitate, să fie bine, adevăr şi frumos şi fiindcă sub tălpi ne ard moaştele bunilor şi străbulilor noştri. Principala noastră nemulţumire este că nu-l iubim pe Dumnezeu îndeajuns. Depinde de noi cum ne influenţează, cum îi iubim, (pe membrii comunităţii LGBT, n.r.) cum îi sprijinim să avem nişte vederi comune şi să fie bine pentru toţi”, a spus Cristian.



„Ne atacă homosexualii pe toate planurile, de aia am ieşit. Ei sunt o minoritate, trebuie să de adapteze majorităţii. Dacă nu le convine, să meargă în alte ţări exotice. Nu vedeţi ce presiune se face asupra întregii ţări, asupra copiilor? Autorităţile ar trebui să nu îi legifereze relaţia dintre homosexuali”, a spus un alt participant.



Însă reprezentantul Frăţiei Ortodoxe a spus că protestează, de fapt, faţă de „propaganda din şcoli”.



„Nu suntem de acord cu propaganda sexuală din şcoli şi grădiniţe. Dacă putem să ne opunem, o facem. Eu cred că comunitatea homosexuală e aproape inexistentă în România. Mai mult, sunt activiştii homosexuali şi ceea ce numim noi extremiştii homosexuali. (...) Autorităţile nu au ce să facă, trebuie să respecte legea. Nu avem recomandare faţă de autorităţi, ci faţă de propagandă. Nu avem probleme cu comunitatea homosexuală din România în sine, aceea este foarte restrânsă. (...) Nu discutăm aspecte patologice, ci ideologice. Problema spaţiului privat e cea a spaţiului privat. Problema e când spaţiul privat se amestecă cu cel public. La ora 17:00, aici, spaţiul public va fi invadat de trupuri goale”, a spus Pompiliu Diplan, de la Frăţia Ortodoxă.

Ştirea iniţială. Mişcarea Noua Dreaptă organizează, începând cu ora 12:00, Marşul Normalităţii, manifestare dedicată „familiei naturale, întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie”. Potrivit organizatorilor, marşul este organizat anual, încă din 2005, iar cel de sâmbătă este aprobat de Primăria Capitalei.

Jandarmeria Capitalei anunţă că la eveniment organizatorii aşteaptă 300 de persoane.

Participanţii la eveniment vor porni pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Romană - Piaţa Unirii - Patriarhia Română.

Marşul are drept scop manifestarea nemulţumirii faţă de mai multe aspecte, între care şi: „faţă de parada homosexualilor, o manifestare cu caracter obscen şi provocator care promovează în fiecare an ideea legalizării parteneriatelor, căsătoriilor şi adopţiilor homosexuale; faţă de intenţia partidelor parlamentare de a băga pe gâtul românilor "parteneriatele civile între persoane de acelaşi sex", în dispreţul celor 3,5 milioane de români care au votat, în proporţie de 92% DA la Referendumul din 6-7 Octombrie 2018 pentru iniţiativa legislativă de modificare a Constituţiei şi definirea familiei că fiind întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie”, se arată pe pagina de internet a Mişcării Noua Dreaptă.

La Marşul Normalităţii vor participa şi membrii organizaţiei Frăţia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă. Potrivit acestora, manfestarea are drept scop protejarea „familiilor şi copiilor de atacul pe faţă al homosexualilor şi al acoliţilor lor”.

Spre seară, la ora 17:00, dar tot în Piaţa Victoriei, are loc Bucharest Pride 2019, care are drept punct de întâlnire intersecţia dintre Piaţa Victoriei - Calea Victoriei şi strada Sevastopol. De pe Calea Victoriei, participanţii vor porni în marş pentru a parcurge 2.3 kilometri distanţă până în Piaţa Universităţii, unde se va socializa.

„La Bucharest Pride 2019 facem petrecere de majorat pentru comunitatea LGBTQIA+ pe Calea Victoriei. Vino să te bucuri alături de prima generaţie care iubeşte liber, la 18 ani de la abrogarea articolului 200 care pedepsea cu închisoarea relaţiile între persone de acelaşi sex”, se arată pe pagina de Facebook a organizatorilor.

La această adunare publică, organizatorii estimează participarea unui număr de aproximativ 5.000 de persoane, arată Jandarmeria Capitalei.

La ambele manifestări vor fi prezenţi jandarmii pentru a asigura ordinea şi protecţia participanţilor.

„Deplasarea participanţilor se va face pe carosabil cu restricţionarea circulaţiei rutiere, acolo unde situaţia impune. Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la aceste adunări publice, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial”, sunt recomandările Jandarmeriei Bucureşti.

Traficul va fi restricţionat, sâmbătă, în centrul Capitalei, în contextul desfăşurării manifestărilor Marşului Normalităţii şi Bucharest Pride, informează Brigada Rutieră. Circulaţia va fi afectată începând cu ora 13:00.



În ziua de 22 iunie între orele 13.00 – 15.00, se va desfăşura manifestaţia publică “Marşul Normalităţii” pe următorul traseu: Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu – intersecţie cu Str. Doamnei pe trotuar – str. Halelor pe trotuar – Splaiul Independenţei – piciorul pantei de pe Aleea Colina Bucuriei (de la Dealul Patriarhiei). Deplasarea participanţilor se va face pe banda I de circulaţie, cu excepţia tronsonului dintre Str. Doamnei şi Str. Halelor, unde participanţii se vor deplasa exclusiv pe trotuar.



Potrivit Brigăzii rutiere, rutele alternative sunt:



- Piaţa Victoriei – Calea Victoriei – Piaţa Naţiunile Unite;



- Piaţa Victoriei – Str. Buzeşti – Str. Berzei – Splaiul Independenţei;



- Piaţa Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare.



De asemenea, tot sâmbătă, între orele 14.00 – 20.30, se va desfăşura adunarea publică “Bucharest Pride”, după următorul program:



- între orele 14.00-17.30, pregătirea autovehiculelor pentru paradă, în parcarea de deasupra Pasajului Victoriei (parcarea TNT);



- între orele 17.00-18.00, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei, pe trotuarele adiacente de pe Calea Victoriei (stânga şi dreapta);



- începând cu ora 17.30, se va restricţiona traficul pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între Piaţa Victoriei şi Str. Frumoasă;



- între orele 18.00-19.00, marş pe traseul: locul de adunare menţionat mai sus – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Piaţa Universităţii, zona statui punct final;



- între orele 19.00-20.30, scurte alocuţiuni, distribuire de materiale informative in Piaţa Universităţii, zona statui.

Foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru