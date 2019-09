Erată: În ştirea publicată la ora 10:59, cu numele „Fetiţa din Iaşi în cazul căreia făptaşul ar fi olandezul Johannes Visscher, evaluată psihologic”, a se citi corect „Fetiţa din Iaşi în cazul căreia făptaşul ar fi olandezul Johannes Visscher a fost evaluată psihologic în iulie 2017”

Fetiţa din Iaşi în cazul căreia făptaşul ar fi olandezul Johannes Visscher, evaluată psihologic



Fetiţa din Iaşi în cazul căreia făptaşul ar fi olandezul Johannes Visscher a fost evaluată psihologic în iulie 2017, la solicitarea poliţiştilor, deşi dosarul penal de agresiune sexuală a fost deschis în 2016.

UPDATE Poliţia a cerut sprijin populaţiei pentru identificarea suspectului din Iaşi după 2 ani de la faptă



Imaginile cu posibilul agresor al fetiţei din Iaşi, care pare a fi olandezul din cazul Dâmboviţa, au fost transmise în spaţiul public în anul 2018, pentru a cere sprijin din partea populaţiei în identificarea bărbatului, deşi dosarul penal de agresiune sexuală a fost deschis în 2016.



„În acest moment poliţiştii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanei care apare în imagini. În anul 2016, în judeţul Iaşi a fost înregistrat un dosar penal în care s-au făcut cercetări sub coordonarea unui procuror al Parchetului de le lângă Judecătoria Iaşi. Au fost desfăşurate activităţi de cercetare penală, dar nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei care apare în imagini”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române.



Reprezentantul Poliţiei a mai precizat că imaginile de pe camerele de supraveghere în care apare suspectul au fost transmise în spaţiul public în 2018, deşi dosarul a fost deschis în 2016.



„S-a cerut sprijin din partea populaţiei şi mass media, fiind puse la dispoziţie imaginile respective în vederea identificării persoanei care apare în imagini”, a mai spus sursa citată.



Poliţia nu poate confirma, la acest moment, că bărbatul din imagini este olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa.



„La acest moment nu putem nu putem confirmă că este vorba de aceeaşi persoană şi se desfăşoară activităţi şi în cazul de la Iaşi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General. (...) În urma cercetarlor efectuate în 2016, nu au fost elemente suficiente care să ducă la identificarea persoanei în urma verificărilor în bazele de date ale Poliţiei Române”, mai explică Ghebaur.

Ştirea iniţială. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că procurorii Parchetului General vor prelua un dosar de la Iaşi, de agresiune sexuală. Este vorba despre o fetiţă care ar fi fost agresată, în 2016, de un bărbat.

Primele indicii arată că ar fi vorba tot de olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, arată aceleaşi surse. Fetiţa din Iaşi, urmează să fie audiată.

La acel moment, fetiţa avea 8 ani.

„În iunie 2016 a fost o minoră de 8 ani, din comuna Horleşti, care a fost de agresata sexual de un barbat, dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale, au făcut tot ce se putea face. Dosarul era cu autor necunoscut. În 2018 s-a solicitat ajutorul populaţiei pentru a afla ce s-a întâmplat. Acum dosarul se afla dosarul se afla la Parchetul General”, a declarat Beatrice Romanescu, purtător de cuvânt al IPJ Iaşi.

BZI.ro a prezentat, în exclusivitate imagini de pe camera de supraveghere care indică suspectul din 2016.

Se presupune că bărbatul din imagini ar fi olandezul. După fizionomie, persoana surprinsă de camere seamănă, într-adevăr, cu agresorul Adrianei, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa.

video / captură foto: bzi.ro