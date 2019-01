Parchetul General a deschis un dosar penal având ca obiect conţinutul înregistrării din interiorul DNA Oradea.

"Pe rolul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmare a unui denunţ formulat de o organizaţie non-guvernamentală, s-a constituit un dosar penal având ca obiect conţinutul unor convorbiri dintr-o înregistrare audio apărută în spaţiul public şi care ar fi fost purtată între procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea.Precizăm că în această cauză, în cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2019, procurorii au dispus începerea urmăririi penale in rem," se arată într-un comunicat al PÎCCJ.

Avocatul Răzvan Doseanu a publicat o înregistrare audio a unei şedinţe a DNA Oradea din ianuarie 2018, despre care nu ştie dacă e autentică ;i cere un punct de vedere de la DNA Oradea în acest sens. În înregistrare se vorbeşte de urmărirea penală a unor judecători ¬ca să intre frica în ei".

Avocatul susţine că a primit înregistrarea anonim şi nominalizează câţiva procurori de la DNA Oradea, ale căror voci le-ar fi recunoscut: Man Ciprian, Muntean Adrian, Ardelean Ciprian, Pantea Cosmin şi Rus Lucian.

"Dacă e reală apar detalii incredibile despre completele favorabile DNA Oradea şi cele nefavorabile, despre acţiuni de intimidare a judecătorilor prin trimiterea a 2 judecători în judecată. Nume importante ce apar în discuţie: judecători Denisa Vidican, Cioflan Adina, Soane Laura, Udroiu Mihail Filimon Florin, Musta Ovidiu, Berindei Olimpiu Daniel, Mihaela Pătrăuş, Român Florica (Curtea de Apel Oradea), Bic Denisa, Vlad Marian (Tribunalul Bihor, la un moment dat), judecătoarele Haiduc Simona, Miclo Laura, Remus Nemeş (Tribunalul Satu Mare). Dacă înregistrarea e autentică, ar trebui să urmeze arestări la DNA Oradea. Dacă nu e autentică, trebuie să vedem ce specialist a putut folosi vocile a 5 procurori. Vocea cea mai puternică din înregistrare pare a fi a procurorului Man Ciprian. Cine e autorul înregistrării şi care e scopul acesteia rămâne de stabilit..." scrie avocatul Răzvan Doseanu.

Lumea Justiţiei susţine că a identificat personajele cu ajutorul unui procuror din judeţul Bihor, care i-ar cunoaşte extrem de bine pe procurorii din DNA Oradea, redând dialogul între aceştia:

“Man Ciprian: Dacă începi urmărirea faţă de astea două judecătoare, îi trimite Adi în judecată pe ăia trei, o să mai intre frica...

Ardelean Cristian: Se mai liniştesc, da! Sută la sută.

Pantea Cosmin: Deci nu... deci..

Ardelean Cristian: Măi, şi dacă nu se liniştesc, măcar dacă tot o fac, să le dăm motive să (neinteligibil), nu aşa că ei consideră...

Pantea Cosmin: Orice dosar, aşa, la completele astea va fi aiurea.

Ardelean Cristian: Denisa (judecător C.A. Oradea - n.r.) am înţeles că intră în două complete acuma!

Pantea Cosmin: În două complete, da!

Ardelean Cristian: Incredibil! Mai e Soane cu asta... Hai să zicem că Cioflan (n.r. - judecător la C.A. Oradea) o să zboare, că o sa fie incompatibilă. Dar, oricum rămane Soane (n.r. - judecător la C.A. Oradea) cu altul, cu Antik sau cu cine o fi.

Muntean Adrian: O să fie două complete şi unul....

Ardelean Cristian: Unul bun.

Muntean Adrian: Nu, două complete bunicele şi...

Ardelean Cristian: Aia, totuşi învăţată cu Antik, îi ok. (n.r. - Levente Antik, judecător la C.A. Oradea)

Muntean Adrian: Musta cu Filimon şi asta cu Udroiu, care iară sunt... (n.r. - judecători la C.A. Oradea)

Ardelean Cristian: Udroiu e aşa şi aşa.

Muntean Adrian: Daca o fi notar, îi achitare, dacă o fi...

Ardelean Cristian: Da... Nu mai trimitem notari, da-i în.... că îs la Parchetul Curţii.

Man Ciprian: Asta, Denisa era prietenă bună cu Pătrăuş, aşa-i? (n.r. - judecatori C.A. Oradea)

Ardelean Cristian: Denisa cu Pătrăuş..., asta nu ştiu!

Man Ciprian: Sau Berindei! Berindei stătea la Pătrăuş. (judecător C.A. Oradea)

Ardelean Cristian: Da, s-o certat Berindei cu Pătrăuş. S-o certat fantastic. L-o dat afară. I-o reproşat că o făcut nu ştiu ce.

Lucian Rus: O stat în chirie la Pătrăuş, da!”.

În înregistrare se vorbeşte şi despre cum ofiţerii de Poliţie judiciară ar fi luat cu copy-paste de la SRI.

“Pantea Cosmin: Nu-i atent. Am văzut şi eu că nu-i atent. Se precipită, se grăbeşte.

Man Ciprian: O dat copy-paste.

Pantea Cosmin: Da, o dat copy-paste, că erau multe.

Muntean Adrian: Asta-i de acceptat. Copy-paste-ul ăsta toată lumea îl foloseşte.

Ardelean Cristian: Părerea mea îi că nu o citit dosarul.

Man Ciprian: Şi noi îl luăm de la ofiţeri.

Ardelean Cristian: Da, da... exact. Până la urmă, da. Şi ofiţerii îl iau de la SRI, deci....

Pantea Cosmin: El îi... el vorbeşte... Chiar dacă nu-i atent, dar măcar îi bine intenţionat.

Muntean Adrian: SRI de unde ia, nu e treaba ei.

Man Ciprian: Iau tot de la ofiţeri. Deci, până la urmă...

Muntean Adrian: Un ciclu din ăsta normal. Circuitul apei în natură.

Pantea Cosmin: Nu ştiu! Dar, dacă nu se întâmplă ceva la Curte, vom... Deci, varză ce ajungem pe câteva...

Man Ciprian: Se întâmplă. Dacă face rechizitoriile astea-s (neinteligibil). Asta, Cioflan îi de la Curte.

Ardelean Cristian: Nu-i sigur! Poate ni-l preia. Sută la sută se va face cerere. N-am niciun dubiu.

Man Ciprian: Pătrăuş îi o tipă foarte bine înfiptă şi acuma. Merge la seminarii cu Udroiu.

Ardelean Cristian: Unde merge?

Man Ciprian: La multe seminarii cu Udroiu împreună. Aşa o şi zis că de asta s-o pensionat, din cauza a doi oameni. Cred că a mea şi a lui Adi, eu aşa am înţeles, da! În sensul că o fost pusă sub învinuire. Va avea un impact puternic trimiterea ei în judecată”.