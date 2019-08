Mama fetei de 15 ani din Câmpulung, judeţul Argeş, a mers, sâmbătă, în Caracal, în faţa casei lui Gheorghe Dincă, pentru a face cunoscut cazul dispariţiei fetei ei, Daria, care, în ultimul an a fost plecată de şapte ori de acasă, racolată de un grup de persoane. Femeia reclamă că fata a fost pusă să se prostitueze şi primea droguri, dar nu a fost căutată de oamenii legii.

„Pe 30 mai a plecat de acasă. Pe 31 am spus de dispariţie. Timp de 12 zile nu am primit niciun rezultat. Mergeam dimineaţă, seară, noapte pentru a o găsi, pentru că, de la Poliţie, când am declarat dispariţia, mi s-a spus că ei nu au personal care să meargă pe teren după ea. Adică fata mea era catalogată ca... la 15 ani. (...) Apoi am primit o informaţie, unde s-a şi dovedit că a fost şi cu cine a fost, dar bineînţeles că se clasează şi e caz de dispariţie închis total. Copilul meu e dus la prostituţie şi drogat. Am fost forţaţi de împrejurări , ca să îmi ştiu copilul în siguranţă, am sunat Direcţia pentru Protecţia Copilului Piteşti şi au venit şi au luat-o, pentru că nu o mai ştiu în siguranţă acasă”, a spus Marioara, mama Dariei.

Potrivit femeii, problemele au apărut în perioada martie – aprilie 2018, iar de atunci copila a dispărut de şapte ori de acasă şi de fiecare dată ar fi fost cu aceleaşi persoane. Marioara crede că nu este vorba doar de copila ei în această situaţie.

„Un copil racolat, drogat, cu creierul spălat, la 15 ani. În Câmpulung asta se întâmplă. Nu suntem singurii părinţii dar probabil celorlalţi părinţi le e ruşine să spună. Avem trei plângeri la DIICOT. Problemele au apărut în 2018, sfârşitul lui martie, începutul lui aprilie. Nu am primit niciun răspuns. Atunci am şi aflat că se droghează, a spus şi cine îi dă drogurile, a fost prinsă de nenumărate ori cu aceşti indivizi. A fost racolată de la şcoală. A ajuns cumva dependentă, cerându-i organismul şi pentru asta face orice”, a mai spus mama fetei, care este internată, în prezent, într-un centru de urgenţă.

Femeia afirmă că a venit la Caracal pentru a reclama că în astfel de situaţii, chiar dacă este vorba de copii, nu se ia nicio măsură şi face apel la autorităţi pentru interveni să îi salveze.

„Poate eu nu mai pot să îmi salvez copilul de dependenţa aceasta, dar poate mai sunt alţi părinţi care mai pot face ceva dacă s-ar face ceva, pentru că cercetează superficial. Vreau să fie pedepsiţi cei care au racolat-o pe fiica mea, se ştiu toate numele şi să plătească toţi cei vinovaţi. Poliţiştii o cataloghează ca femeie uşoară, nu stau să se gândească. E copil”, spune mama copilei din Câmpulung.

Părinţii Dariei spun că au anunţat de fiecare dată dispariţia fetei, dar că Poliţia, cel puţin în 31 mai, nici măcar nu a pus-o pe fată pe site, la categoria copiilor dispăruţi.