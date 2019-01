Pârtia a fost deschisă publicului doar 10 zile în ultimele două sezoane şi anul acesta a fost cât pe ce să rateze sezonul de iarnă din cauza unor alunecări de teren. Autorităţile au susţinut că pârtia va fi deschisă până la prima ploaie.

Peste 100 de bistriţeni au participat la deschiderea noului sezon de schi pe pârtia Cocoş situată în apropiere de oraşul Bistriţa. Pentru acest sezon municipalitatea a decis să majoreze tarifele cu 60% faţă de sezonul trecut, motivând că au fost făcute noi investiţii care au avut ca şi rezultat diversificarea posibilităţilor de practicare a sporturilor de iarnă.

“Stratul de zăpadă este undeva la 30 de centimetri. Condiţiile sunt ca şi cele de pe pârtiile din Austria. Eu am coborât ieri pe pârtie şi mi s-a părut totul în regulă. Pârtia era îngheţată, era tare, dar foarte bună, mult mai bună decât cum am pornit anul trecut. Această zăpadă va ţine până la prima ploaie. Soarele nu topeşte zăpada chiar dacă vor fi zile mai călduroase, dar aşa cum este prognoza acum, nici în ianuarie şi nici în februarie nu se prevede ploaie şi nici temperaturi foarte ridicate, peste 7 - 8 grade şi atunci noi vom putea schia. Tunurile de zăpadă vor fi folosite ori de câte ori vom avea temperaturi sub 5 grade”, a declarat primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Creţu.

“Dacă nu o să plouă până în martie, până în martie vom schia. Dacă plouă, asta este”, a adăugat primarul.

Problemele pârtiei

Pârtia, extrem de dorită de schiorii bistriţeni, a ridicat mai multe probleme. Pe lângă altitudinea extrem de joasă care nu permite menţinerea unui strat de zăpadă corespunzător pentru practicarea sporturilor de iarnă, zona în care a fost construită pârtia alunecă. Autorităţile au fost nevoite să investească, anul trecut, încă 4,4 milioane de lei pentru stabilizarea terenului şi achiziţia unor noi tunuri de zăpadă.

Fostul fotbalist Gabi Balint, prezent la deschidere

La deschiderea noului sezon de schi a fost prezent şi fostul fotbalist Gabi Balint, originar din Bistriţa-Năsăud. Acesta a declarat că a venit acasă şi că vrea să testeze pârtia de schi, fiind un pasionat al acestui sport.

„Aveam şi la Sângeorz-Băi când eram mic pârtie de schi, dar nu exista teleschi sau telescaun. Urcam cu schiurile în spate 10 minute ca să coborâm 30 de secunde. Este frumoasă pârtia şi sperăm să fie şi zăpadă bună. Îmi place să schiez, dar schiez doar o zi pe an că apoi mi se umflă genunchiul. Nu puteam să ratez acest eveniment, dacă tot m-a prins aici. Sunt de o lună venit la Bistriţa, acasă, şi încet-încet mă mut aici cu totul”, a spus Balint.

Părerile schiorilor au fost împărţite: unii, mai experimentaţi, au spus că pârtia este excelentă, alţii că mai este mult de lucru la ea.

Pârtia de schi Cocoş are o lungime de 1.300 de metri, iar transportul pe cablu este asigurat de telescaun cu patru locuri. Pârtia este de categorie medie spre uşoară, a costat 30 de milioane de lei şi a fost realizată cu bani dintr-un împrumut făcut pentru 10 ani de Primărie.

Cât costă să schiezi?

Pentru acest sezon schiorii vor plăti 30 de lei pentru trei ore şi jumătate petrecute pe pârtie sau 50 de lei dacă optează pentru un abonament care să le asigure accesul timp de şapte ore în timpul zilei. Pentru a schia pe nocturnă iubitorii sportului alb vor trebui să plătească o nouă taxă, de 30 de lei. Tinerii, studenţii şi pensionarii vor plăti 15 lei, iar pentru copii tariful este de 10 lei.

Pârtia a funcţionat doar 10 zile în ultimele două sezoane, din cauza felului în care a fost proiectată.

Inaugurată după zece ani. Cea mai lungă pârtie de schi din nordul ţării

Un alt caz, alte probleme. Cea mai lungă pârtie de schi din nordul ţării, situată în Masivul Rarău, este inaugurată după 10 ani de la începerea lucrărilor. Investiţia ajunge la 15 milioane de euro.

Pârtia din Masivul Rarău, de dificultate medie, are o lungime de 2.850 de metri, instalaţie de telegondolă şi 9 tunuri de zăpadă, iar pentru a fi funcţională s-au investit 15 milioane de euro, cei mai mulţi de la Ministerul Turismului.

„Pârtia are o lungime de 2.850 metri, dificultate medie şi este dotată cu instalaţie de telegondolă cu 33 de cabine, 9 tunuri de zăpadă, lac de acumulare cu capacitatea de 10.000 metri cubi, 176 de stâlpi de iluminat, clădire administrativă, parcare, bileterie şi maşină de bătut zăpada”, spune primarul din Câmpulung Moldovenesc. Citeşte continuarea aici!