Întâmplarea a făcut ca, în avion, locul tinerei să fie chiar în faţa celui aflat în custodia poliţiei, pe penultimul rând de scaune.

”După ce am urcat în aeronavă şi m-am aşezat pe locul meu, am constatat că în spatele meu se afla Radu Mazăre, flancat de doi bărbaţi cu staturi impresionabile. La scurt timp, pentrui siguranţă, am fost invitată la Business Class”, a povestit românca care aflase de la o prietenă că în avionul cu care va călători se afla şi fostul primar.

De altfel, toate persoanele care stăteau pe scaunele din faţa reţinutului, au fost mutate în altă parte.

„Avea o fata împietrită, era foarte trist, se uita fix intr-un punct ca sa evite contactul vizual cu cei care se uitau la el insistent. Era deja în avion când au urcat ceilalţi pasageri. A stat pe scaun, flancat de doi bărbaţi cu statură de rugbyşti şi din câte mi-am dat seama nu avea cătuşele puse...Apoi la sosirea în România, pe aeroportul Otopeni, l-au coborât ultimul”, a menţionat tânăra.

Avionul cu care a fost readus în ţară fostul primar al Constanţei a ajuns la Bucureşti în jurul orei 20.30. Fostul edil a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava având escală la Paris.

La sosire, acesta nu a fost însă scos în aeroport pe circuitul normal al pasagerilor.

Potrivit procedurilor, după ce a fost adus în ţară, fostul primar a fost încarcerat şi apoi plasat în perioada de carantină de 21 zile.

După ce, pe 14 mai, autorităţile din Madagascar au admis cererea de extrădare înaintată de Ministerul Justiţiei din România în ceea ce-l priveşte pe fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, Poliţia Română a început procedurile pentru aducerea acestuia în ţară şi a trimis o escortă, formată din poliţişti români, pentru a-l prelua pe fostul edil şi a-l aduce pe teritoriul României, ca să-şi ispăşească pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare.

Radu Mazăre a fost plecat în Madagascar mai bine de un an, iar acolo a făcut demersuri, potrivit avocaţilor săi, pentru a obţine azil.

Fostul primar al Constanţei a fost dat în urmărire internaţională după ce, pe 8 februarie 2019, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au condamnat definitiv la nouă ani închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

Imediat, autorităţile române, prin Interpol, au emis un mandat de căutare a acestuia, iar pe 8 mai, Radu Mazăre a fost reţinut de autorităţile din Madagascar, el aflându-se cu iubita sa. Ulterior, el a fost arestat pentru 6 zile.

Pe 13 mai, ministrul interimar al Justiţiei anunţa că a fost predat autorităţilor din Madagascar dosarul pentru extrădarea fostului primar al municipiului Constanţa, iar, cinci zile mai târziu, tot Ana Birchall transmitea că autorităţile din Madagascar au aprobat extrădarea fostului edil şi că, astfel, demersurile care ţineau de Ministerul Justiţiei român fuseseră încheiate.