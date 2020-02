Potrivit unui comunicat al brutăriei Ditrău transmis, duminică, compromisul de a-i muta pe cei doi brutari din Sri Lanka, lansat sâmbătă, îşi pierde valabilitatea, astfel că aceştia vor lucra şi în continuare pe acelaşi posturi pe care au fost angajaţi.

„S-a păstrat ura şi tensiunea la adresa firmei noastre şi a celor doi angajaţi srilankezi, ba mai mult, s-a extins şi asupra tuturor angajaţilor actuali. Am analizat răspunsul localnicilor şi, deoarece, perspectiva comunei a rămas neschimbată, ei dorind în continuare alungarea celor doi muncitori srilankezi, astfel compromisul oferit comunităţii îşi pierde valabilitatea. (...) Noi, fiindcă am fost ameninţaţi, am încercat să ajungem la un compromis. Dar, având în vedere că oferta noastră a fost refuzată, şi scrisoarea noastră a fost batjocorită, am reanalizat decizia noastră şi am ajuns la concluzie că rămânem şi în continuare alături de muncitorii noştri din Sri Lanka. Ei vor lucra şi în continuare la noi pe acelaşi posturi pe care au fost angajaţi şi în nici un caz nu suntem dispuşi să renunţăm la ei. Nu ne lăsăm influenţaţi de ură”, se arată în comunicat.

Patronii susţin că oferta lansată în scrisoarea citită sâmbătă în faţa a peste 300 de localnici din Ditrău n-ar fi adus nicio modificare negativă pentru cei doi muncitori şi n-ar fi afectat nici drepturile salariale, nici drepturile lor ca persoane.

„Având în vedere faptul că firma noastră are două compartimente, unul de producţie a pâinii şi celălalt de patiserie, ca să nu participe în procesul de pregătire a pâinii conform cerinţelor localnicilor, ar fi fost mutaţi la producţia de patiserie. Astfel, am vrut să îndeplinim cerinţa localnicilor, cu singurul scop, să fie linişte în comună. Menţionăm faptul că posturile pe care ar fi fost mutaţi cei doi muncitori srilankezi nu sunt inferioare din punct de vedere profesional, raportat la cele pe care sunt încadraţi în prezent. Totodată, precizăm faptul că această eventuală schimbare a posturilor de muncă ar fi fost realizată cu respectarea dispoziţiilor legale în materie”, se mai arată în comunicat.

Patronii brutăriei au explicat şi contextul în care a fost scrisă scrisoarea către localnicii din Ditrău, menţionând că au primit ameninţări din partea majorităţii comunei, cu incendierea brutăriei, fiind postat pe grupul de Facebook înfiinţat de unii localnici, slogan-ul „Să dăm foc ca în anul ’90”.

„Având în vedere acest context, după ce cei 2 angajaţi srilankezi şi-au început activitatea la firma noastră, am depus tot efortul necesar ca cei doi să trăiască şi să muncească în siguranţă. (...) Menţionăm faptul că în reşedinţa actuală cei doi muncitori se simt bine, sunt satisfăcuţi de condiţiile de cazare si de condiţiile de muncă. În orice ameninţare şi problemă viitoare vom răspunde numai pe cale legală şi în faţa autorităţilor competente. Orice decizie luată de o instituţie sau orice petiţie va fi analizată în prezenţa reprezentanţilor legali şi respectând normele legale în vigoare”, se mai subliniază în comunicatul brutăriei.

Patronii au criticat faptul că oamenii care reprezintă comunitatea celor nemulţumiţi de angajarea brutarilor srilankezi, continuă să agraveze situaţia incitând la ură şi la violenţe.

„Localnicii din Ditrău au refuzat atât pe cei doi muncitori, cât şi produsele brutăriei, însă noi susţinem şi în continuare faptul că nu suntem împotriva comunităţii, ci dorim aplanarea acestei situaţii. Mulţumim instituţiilor care ne-au oferit siguranţă şi sperăm că vor adopta măsurile legale necesare. Sperăm ca această situaţie să se încheie într-un mod normal, ca între nişte oameni civilizaţi, într-o ţară civilizată. Noi credem că în faţa lui Dumnezeu toţi suntem egali, indiferent de religie şi rasă şi condamnăm ura şi discriminarea”, au conchis patronii brutăriei.

Aceştia au reiterat faptul că aşteaptă şi cererile de angajare din partea localnicilor calificaţi ca brutari.