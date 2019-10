Miroase a busuioc şi a tămâie în curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi, pe unde deja au trecut peste 70.000 de persoane. Sute de oameni ascultă slujbele şi citesc cărţi de rugăciuni chiar pe treptele catedralei, iar în fiecare oră aproximativ 1.200 de persoane trec pe la racla cu moaştele sfinte. Spre baldachinul unde a fost aşezată spre închinare Cuvioasa Parascheva sunt îndreptaţi ochii tuturor. Pe ultima parte a traseului pelerinilor, de când păşesc în curtea bisercii, feţele celor care aşteaptă par dintr-o dată mai senine.

Pentru unii au trecut 20 de ore de când s-au aşezat la rând. Iar timpul petrecut la racla cu moaştele sfinte este atât de scurt. În mai puţin de un minut, pelerinii se închină, sărută racla şi ating diverse obiecte de ea. Iar mai apoi, cei mai mulţi ies cu ochii în lacrimi.

O tânără din Suceava a coborat plângând din baldachin. Şi-a luat busuioc şi flori sfinţite şi le va aşeza acasă, la colţul unei icoane. E prima dată când vine la Iaşi, iar întâlnirea cu Sfânta Parascheva nu o va uita prea curând.

„A fost foarte frumos. Am ajuns aseară la ora 2. Aşa am simţit, că trebuie să vin. Cred şi sper că, de hram, Sfânta face minuni, sperăm în minuni, cu siguranţă va face", a spus tânăra.

Pe Parascheva am găsit-o la zeci de metri de curtea catedralei. S-a aşezat la rând sâmbătă după-amiază. E din Movileni, din judeţul Iaşi, şi i-a adus Cuvioasei un buchet de trandafiri albi.

„Am ajuns ieri după-amiază la 4. Nu e nimic, Sfânta Parascheva ne ajută. Vin de când eram mică, de la trei ani, m-a adus mămica şi mă ducea în braţe. Şi după aceea am avut un băieţel, l-a adus bunica şi pe băieţel, acum el ... l-am pierdut de doi ani, a murit într-un accident în Germania. Sfânta Cuvioasă o să ne ajute şi pe noi, şi pe copilaşi. Vin permanent, că ne ajută. Ne dă putere, nu suntem obosiţi", a povestit femeia.

Alţi doi credincioşi, tot din Iaşi, s-au aşezat la rând sâmbătă seară la ora 8. Chiar dacă sunt ieşeni şi pot veni oricând să se închine în linişte la moaştele Cuvioasei, sunt şi ei pelerini, acum când e ziua Sfintei.

„16-18 ore avem, cam aşa. Eu zic că merită, altfel nu am mai sta la rând. Aş putea să vin în cursul săptămânii de câte ori vreau, dar dacă e ziua ei, apăi să o repectăm aşa cum se cuvine. Mâine e ziua ei", a explicat unul dintre ei.

Tot cam de atunci aşteaptă şi o femeie din Hârlău, judeţul Iaşi.

„Cam obosită. De aseară de la 8 aştept. E al patrulea an de când vin, dar am mai venit şi în timpul anului că sunt aproape. I-am adus floricele şi un acatist şi cam atât. În ultimii ani chiar m-a ajutat, chiar s-a cunoscut, chiar m-a ajutat. Orice m-am rugat la dânsa a fost cu folos", a mărturisit femeia.

Cecilia nu are cum să stea şi mâine la slujbă, trebuie să ajungă acasă, la Satu Mare. Deşi abia mai poate sta în picioare, continuă să meargă încet către raclă. A venit cu fiica, ginerele şi cei trei nepoţi să se închine şi la Cuvioasa. A mai fost în pelerinaj în ţară şi la Mormântul Sfânt, dar aici s-a întors pentru că în clipele petrecute la baldachin a simţit că primeşte putere.

„Multe lucruri bune în viaţă, după ce am plecat de aici. Dar trebuie să şi crezi. Adică, cel puţin noaptea nu se încurcă cu ziua, trebuie să credem că este un Creator deasupra, el ne-a creat, el ne-a dat viaţă, el ne-o ia când doreşte. Dacă vrea să mă ia de aici, de aici mă ia. Viaţa asta nu e a noastră. Nu e nimic al nostru pe pământul ăsta, ni le-a dat să le folosim, să lucrăm, dar nu e al nostru nimic. Şi de multe ori dăm importanţă la astea lumeşti mai mult. Dar probabil că şi eu când am fost tânără altfel am gândit", a spus Cecilia.

Deşi coada se întinde pe mai mult de trei kilometri, lumea continuă să vină, mai ales că se spune că noaptea dintre 13 spre 14 octombrie este cea mai importantă din acest hram, fiind noaptea în care Cuvioasa face minuni.