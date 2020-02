Sistemul de încălzire centralizat, vechiul RADET, aflat în paragină, trebuie - într-adevăr! - modernizat.



Centralele termice de apartament nu reprezintă însă soluţia cea mai bună pentru locuitorii oraşelor din România.



Principalul pericol în cazul centralelor de apartament este cel al exploziei, scrie cetăţean.net. Multe din centrale nu au reviziile efectuate la timp, fapt ce pun în pericol vieţile oamenilor. Sunt adevărate bombe cu ceas!



Studiul realizat de profesorul Gheorghe Benga, referitor la pericolul centralelor, după ani de cercetări, a fost înmânat personal politicienilor de top ai vremurilor. Şi ei nu au făcut nimic, după cum spune academicianul: ”Volumul a fost înmânat tuturor premierilor începând cu dl. Adrian Năstase, continuând cu domnii Călin Popescu-Tăriceanu, Emil Boc, Victor Ponta, mai multor miniştri ai Sănătăţii, primari ai unor mari municipii (Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Craiova, Sibiu, Arad etc), senatori şi deputaţi etc. Mă îndoiesc însă că informaţiile furnizate au servit la elaborarea unor măsuri eficiente de protecţie a sănătăţii populaţiei. Din unele materiale disponibile în mass media şi din răspunsurile reprezentanţilor unor autorităţi faţă de apelurile de sprijin şi ajutor ale unui foarte mare număr de cetăţeni care au reclamat autorităţilor locale şi centrale suferinţele multiple, inclusiv decese, produse de CTI (centrale termice individuale – n.red,) ale vecinilor, cred că fie lipsesc informaţii esenţiale, fie acestea se ascund, fie chiar se procedează la dezinformarea populaţiei spre a <linişti> cetăţenii. În schimb s-a făcut o promovare agresivă a comercializării CTI, ceea ce a dus la proliferarea instalării acestora în blocurile de locuinţe, cu scăderea dramatică a numărului de apartamente rămase racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică”.



Centrala de apartament, un pericol pentru oameni. Coşurile de evacuare ar trebui amplasate pe acoperiş



La cele mai multe centrale termice de apartament, coşul de evacuare este prin peretele bucătăriei. Atât proprietarul respectiv, cât şi alţi locatari, sunt supuşi poluanţilor din gazele arse.



Poluanţii determină creşterea mortalităţii generale şi a morbidităţii printr-o diversitate de boli: cardiovasculare, cancer, respiratorii, digestive, diabet zaharat, cutanate, genetice etc.



Centralele de apartament, un pericol pentru oameni. Ca şi gazele de eşapament de la maşini



“Evacuarea gazelor arse de la microcentralele termice prin pereţii exteriori ai blocului este egal cu a pune oamenii să respire zi şi noapte la ţevile de eşapament ale maşinilor”, spune profesorul american Douglas Fowler.



În cazul în care într-un bloc de locuinţe se află multe centrale, este posibil, în funcţie şi de orientarea coşurilor de evacuare care străbat direct faţada şi de alţi factori, să apară creşterea considerabilă a umezelii la interior, dar şi pe elementele de construcţie de la exterior. În atari condiţii este favorizată dezvoltarea mucegaiurilor şi a speciilor microbiene care necesită multă apă.



Apariţia acestor specii pe suprafeţele interioare sau la nivelul elementelor constructive ale clădirii indică pe de o parte degradarea acesteia, iar pe de altă parte risc pentru starea de sănătate a rezidenţilor. Nu trebuie neapărat ca nivelul sporilor din aerul interior să fie foarte mare, uneori semnalându-se chiar concentraţii mici ale unor tulpini neobişnuite, care indică o dezvoltare mascată a mucegaiurilor, undeva în interiorul clădirii, se arată în studiul profesorului Gheorghe Benga.



Profesorul precizează faptul că studii făcute în Finlanda au arătat că expunerea la mucegaiuri şi umezeală în blocuri a fost asociată cu simptome iritative oculare şi ale căilor respiratorii mai ales la copii, congestie nazală, rinite prelungite, răguşeală, dureri de gât, tuse prelungită cu expectoraţie, respiraţie şuierătoare “wheezing”.



Centralele de apartament, un pericol pentru oameni. Te omoară vecinul



Chiar dacă nu ai centrală, tot nu eşti ferit de gazele de la centrala vecinului. Analizele făcute de profesorul Benga au evidenţiat concentraţii crescute de compuşi de azot în apartamentele situate la zece metri deasupra unor coşuri orizontale de evacuare a gazelor arse de la centralele instalate în apartamente de la nivele inferioare.



Centralele de apartament, un pericol pentru oameni. Acidul sulfuric



Chiar şi o expunere de o oră la o concentraţie redusă (1 mg/mc), rezultată de la centralele de apartament, produce o inhibiţie a alveolelor pulmonare, ducând la bronşită.



Dioxidul de sulf se găseşte în gazele arse de la centralele termice individuale şi este antrenat cu vaporii de apă ce sunt emişi de către o centrală şi ajung la alte apartamente.



Centralele de apartament, speranţa de viaţă redusă cu până la trei ani!



Efectele adverse ale particulelor în suspensie dovedite de numeroase studii sunt: iritaţia ochilor, a faringelui, a sinusurilor şi a căilor respiratorii; susceptibilitate crescută a tuturor celor expuşi, dar mai ales a copiilor şi a vârstnicilor la gripă şi alte viroze; bronşite şi alte boli respiratorii; alergii şi astm; decese ale bolnavilor cardiopulmonari. Expunerea cronică duce la cancer pulmonar. Speranţa de viaţă scade cu trei ani din cauza poluării cauzate de centralele termice de apartament, atât de populare în România.