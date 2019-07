Peştele a fost pescuit la sfârşitul săptămânii trecute, iar, din câte se pare. nu a fost una singulară. Mai mulţi pescari au mai scos la mal câteva exemplare de piranha, scrie jurnal mm.

„Aseară (n.r. duminică seara, 21 iulie) când am fost la pescuit am avut ocazia să prind şi eu un piranha la Barajul Firiza. Am auzit că au fost prinşi mai mulţi peşti, e o surpriză pentru mine, dar mă gândesc la consecinţe deoarece sunt turişti care fac baie, iar acest peşte este recunoscut pentru ferocitatea şi dinţii săi foarte ascuţiţi”, a declarat pescarul.

Piranha este o specie de peşti carnivori sau omnivori de apă dulce care trăiesc în fluviile din America de Sud. Au cinci rânduri de dinţi ascutiţi şi bine dezvoltaţi.

