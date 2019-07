„Cu siguranţă, nu am nici o îndoială, pentru că şi raportul meu, chiar dacă nu a fost negru pe alb făcut de admitere, raportul meu a fost cu stânga cu dreapta, cu arătat care sunt argumentele pro, care sunt argumentele contra, dar oricum indica, sau ducea spre o admitere, pentru că sunt două chestiuni simple în joc, aici este vorba de... deci Înalta Curte a considerat, eu am pus întrebarea doamnei Tarcea în şedinţă publică şi am întrebat dacă acel articol se mai respectă sau nu, sau trebuie să se mai respecte şi a spus că în principiu nu ar trebui. Ori lucrurile sunt două chestiuni, ori legea trebuie modificată, ori Înalta Curte trebuie să aplice legea nu trebuie să facă ea altă lege, aici este chestiunea de fond, ori Înalta Curte a spus: nu mă interesează că legea nu e modificată, nu mă interesează, pe mine mă interesează că legea asta chiar dacă nu produce efecte negative, să zic, ea nu trebuie aplicată. Ori aşa se va arăta Înalta Curte să hotărască în locul Parlamentului este deja un derapaj mare de la regulile statului de drept”, a afirmat Petre Lăzăroiu, miercuri la Antena 3, întrebat dacă în cazul lui Dragnea crede că a fost o condamnare politică.

El a povestit că au exista presiuni asupra judecătorilor CCR şi de aceea o soluţionare a tot fost amânată pe acest conflict.

„Pentru că foarte mulţi colegi ai noştri nu au suportat presiunea şi au zis că mai bine amânăm pentru plenul următor. Deci în momentul în care trei şi după aceea patru judecători nu mai vor să judece, spun că ei nu vor să judece nu se poate judeca în cinci, completul trebuie să fie de şase, iar soluţia trebuie să fie de cinci la unu, dacă e complet de şase, ori în completul de cinci nu se poate judeca. Şi atunci am spus bine, nici o problemă eu plec nu am nici o problemă să plec, dar voi care o să rămâneţi veţi avea o problemă pentru că vor vei alţii şi va trebui să judecaţi, ori că e albă ori că e neagră, soluţia trebuie dată. Şi nu s-a vrut atunci, asta este”, a explicat Lăzăroiu.

Fostul judecător CCR a mai spus legat de rejudecarea dosarelor că în cazul lui Liviu Dragnea este vorba despre o situaţie atipică.

„Dacă sunt decizii definitive în principal nu se mai poate face revizuirea, dar dosarul lui Liviu Dragnea este unul atipic, Liviu Dragnea din câte am înţeles eu a ridicat o excepţie nelegală, compunerea completului de trei, în faţa completurilor de 5 care i-a fost respinsă, iar ca urmare a respingerii el a făcut sesizarea de neconstituţionalitate. Făcând sesizarea de neconstituţionalitate şi aflându-se pe rolul Curţii părerea mea este că Înalta Curte s-a grăbit să judece în loc să aştepte decizia Curţii pentru că acum el într-adevăr el are şi motive de revizuire, dar şi motive de contestaţie în anulare. Nu sunt penalist, dar mă pricep câtuşi de puţin la chestiunile astea. Iar revizuirea o are oricum, însă acum haide să spunem lucrurilor pe nume. Eu nu cred că ţinta a fost băgarea lui Dragnea în puşcărie, nu cred că asta a fost, a fost ţinta mai mult dispariţia de pe scena politică a lui Dragnea, pentru că aţi văzut a dispărut de pe scena politică de la Camera Deputaţilor, a dispărut şi din partid, în principiu venise cu alte chestiuni noi mai naţionaliste, mai de altă natură şi sigur că lumea nu a înghiţit acest lucru, nu lumea, vorbesc lumea care trebuia”, a conchis Lăzăroiu.

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecţie făcută de Florin Iordache.

Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.