Petrecerea din 3 august a fost organziată, pe un ponton de lux din localitatea Dubova, de un procuror din Dolj de ziua lui, fiind „condimentată” cu animatoare, potrivit paginii Observ tot de pe Facebook, care a publicat şi un clip video de la eveniment.



Petrecerea ar fi costat 5.000 de euro. „Pe 5 august am împlinit 40 de ani, iar pe 3 august mi-am sărbătorit ziua, la Dubova, însă departe de restul lumii, la 300 de metri de mal. Pe barcă nu au fost dame de companie, ci doar partenerele de viaţă ale apropiaţilor mei şi câteva dansatoare, angajate ale organizatorilor. Mai mult decât atât, costul băuturilor s-a ridicat la 5-6.000 de lei, iar jumătate din cei 20 de invitaţi prezenţi nu au consumat alcool. În plus, spre finalul petrecerii ne-am udat cu apă, în glumă, aşa cum se observă şi pe filmare. Este prima oară în viaţa mea când îmi serbez ziua cu o petrecere de genul acesta, am avut în jur de 20 de invitaţi”, a declarat procurorul Florentin Riza, pentru Cancan.

La eveniment au mai participat judecătorul Bogdan Cornea de la Judecătoria din Balş, Marin Scaete, şeful poliţiei din Scorniceşti, şi profesorul Cezar Pahonie de la liceul tehnologic din Drobeta Turnu-Severin.