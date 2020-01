Redăm mai jos postarea integrală a lui Andrei Dascălu:

„Cum să pierzi un zbor stând la coadă la îmbarcare, în 11 paşi simpli:

• Pasul 1: zbori cu Wizz Air; nu ştiu dacă se întâmplă şi la alte companii, pentru că pur şi simplu nu mi-aş fi imaginat că e posibil… până azi dimineaţă;

• Pasul 2: vii la aeroport cu timp arhi-suficient înainte, ştiind că Otopeni-ul e cam depăşit de situaţie;

• Pasul 3: treci, zâmbind arogant, pe lângă marea de oameni care aşteaptă la check-in/luggage drop-off; tu ştii că sunt 9 plecări Wizz Air între 6 şi 6.50 dimineaţa, şi îmbulzeala animalică a 9 x 180 de pasageri la 2 ghişee nu e de tine;

• Pasul 4: ajungi la poarta de îmbarcare cu 80 de minute înainte de zbor, te aşezi şi te relaxezi: eşti ca şi ajuns la destinaţie;

• Pasul 5: peste o vreme începe îmbarcarea; toată lumea (care nu era deja la coadă) sare ca arsă, coada devine kilometrică, tu stai mai departe pe scaun pentru că, deh, nu ajungi mai repede la destinaţie dacă stai mai mult la coadă;

• Pasul 6: când mai sunt vreo 8-10 oameni la coadă te ridici, relaxat, şi te aşezi, cuminte, la coadă;

• Pasul 7: după 2 minute, observi că nu mai trece nimeni de duamna de la boarding, aşa că îţi faci loc şi o întrebi ce se întâmplă; «-Aveţi loc? -Da. -Poarta s-a închis. -Cum adică s-a închis?! -S-a închis. Avionul este plin. -Pai am stat la coadă, mai sunt toţi oamenii ăştia, cum adică s-a închis?! -Dânşii nu are loc. Avionul e overbooked. -Dar eu am loc! -Nu mai aveţi. S-a dat altcuiva. Poarta e închisă. Nu am ce să vă fac.»

• Pasul 8: ‘nezeii şi mame şi morţi, scandal;

• Pasul 9: ieşi din zona de securitate, cu coada-ntre picioare, dinţii încleştaţi şi fără pic de zâmbet arogant; povesteşti ce s-a întâmplat fiecărui poliţist pe care-l rogi să te lase să treci de filtrul lui, în sens invers; Singura consolare primită e un «Doamne-fereşte!» primit de la unul mai puţin acru şi sictirit dintre ei;

• Pasul 10: ajungi la ghişeul de ticketing; domnişoara îţi oferă un zbor peste 3 zile, contra unei taxe de 80 de euro. «-Glumiţi?! -Asta e tot ce pot să vă ofer. -Aveţi un pliant cu drepturile pasagerilor? -Nu aveţi drepturi în această situaţie, nu v-aţi prezentat la boarding. -Glumiţi?! Daţi-mi un formular de plângere. -Faceţi plângere pe site. -Şi acum ce fac? -Vă pot oferi un loc peste 3 zile, cu o taxă de 80 de euro. -Peste 3 zile mă întorc!»; între timp, la ghişeu ajung şi norocoşii care nu aveau locuri: ei primesc bani, cazare, masă şi bilet la alte zboruri - tu nu primeşti nimic, pentru că aveai loc, dar nu te-ai îmbarcat; cât se mai ceartă lumea, continuă să apară pasageri rămaşi pe-afară la alte zboruri Wizz Air; unii erau overbooked, alţii sunt fix în situaţia ta; încă o vagă consolare: măcar nu eşti singurul prost(it) - ba chiar se adună vreo 20 de oameni cărora domnişoara le oferă senină zboruri peste 3/6/7 zile, contra unei taxe de 80 de euro;

• Pasul 11: pleci de la aeroport; nu ai drepturi; nu ai fost la îmbarcare; de fapt, probabil nici nu te-ai trezit, încă, e abia 6 dimineaţa; sau poate nici nu exişti, pentru că aşa ceva nu se poate; sau poate Wizz Air nu există; sau poate nu ar trebui să existe.

P.S.: la poartă nu s-a făcut niciun anunţ audibil că poarta se închide, că oamenii de la coadă nu au locuri, etc.; probabil pentru că e mai rentabil să laşi pe-afară pasageri care «nu au drepturi» decât pe cei overbooked, cărora trebuie să le oferi compensaţii”, a scris acesta pe Facebook.

Mesajul lui a strâns peste 3.600 de reacţii şi peste 3.600 de distribuiri în mai puţin de 24 de ore de la postarea pe reţeaua de socializare.

O persoană care a comentat la postarea bărbatului i-a sugerat şi „pasul 12 . Dă-i în judecată” iar mai multe persoane au povestit întâmplări asemănătoare fie păţite de ei, fie de apropiaţii lor, fie la care au fost martori.