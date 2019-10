Sindicatul Piloţilor de Linie din România (S.P.L.R.), având în componenţă majoritatea piloţilor din cadrul Companiei Tarom, anunţă că se delimitează „în mod categoric” de apariţiile, declaraţiile şi interviurile recente din spaţiul public ale unor persoane ce deţin sau au deţinut funcţia de pilot în cadrul companiei.

„Dorim să subliniem faptul că aceştia nu prezintă opiniile noastre şi acţionează în nume propriu, nefiind reprezentativi pentru categoria noastră profesională. Cu toate acestea, Sindicatul respectă opinia persoanelor în cauză de a-şi exercita dreptul de Liberă Exprimare conferit şi recunoscut de Constituţie, câtă vreme acest lucru nu aduce prejudicii de nici o natură vreunei persoane ori instituţii”, se arată într-un comunicat al SPLR.

Piloţii fac apel către factorii decizionali ca, în ceea ce priveşte Compania Naţională TAROM, să asigure „stabilitatea necesară, prin numirea unei echipe manageriale profesioniste pe termen lung, aşa cum prevede legea, să renunţe la guvernarea bazată pe interimate conjucturale de scurtă durată, precum şi oferirea răgazului necesar unei astfel de echipe pentru implementarea măsurilor ce pot reaşeza compania în vârful ierarhiei transportului aerian”.

Precizările vin după ce un pilot TAROM, Cezar Osiceanu, a precizat, în scandalul între Răzvan Cuc şi fosta şefă TAROM, Mădălina Mezei, că ministrul Transporturilor avea competenţe de a solicita informaţii cu privire la pasagerii parlamentari, deoarece compania este deţinută de statul român.

Osiceanu a spus, la Digi24, că parlamentarii au un statut aparte.

„Pentru că s-au întâmplat - eu am fost comandant la una dintre aceste curse - la care un parlamentar nu a anunţat şi avionul fiind plin, a trebuit efectiv să fie rugat un pasager, cu acordul lui, să se dea jos din avion, ca să se suie un parlamentar la bord. (...) Ministrul transporturilor este cel care, de exemplu, poate să verifice, la fel cum poate să verifice existenţa parlamentarului Gigel de la Satu Mare, dacă s-a înscris pe listă, orice angajat TAROM sau al unei companii cu care TAROM are legătură, dacă are legătură cu acea rută, să verifice: are rezervare, îi trebuie mâncare, nu-i trebuie mâncare...”, a spus pilotul.

În privinţa vizitei pe care i-ar fi făcut-o ministrul Cuc Mădălinei Mezei în miezul nopţii, pilotul a spus: „Faptul că s-o fi îndrăgostit doamna respectivă de domnul ministru este o ipoteză pe care o puteţi lua în calcul”.

Fostul director TAROM, Mădălina Mezei, a anunţat că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-ar fi cerut să reţină aeronavele TAROM la sol în ziua moţiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale din fruntea companiei şi a adăugat că îi va face plângere penală. Mai exact, Mezei a susţinut că, în ziua moţiunii de cenzură, când o parte dintre parlamentari trebuiau să vină din ţară pentru a participa la vot, ministrul demis al Transporturilor i-ar fi cerut să reţină aeronavele la sol pentru a împiedica votul.

Ulterior, Răzvan Cuc a negat acuzaţiile. Ministrul Transporturilor a admis însă că a cerut lista palamentarilor care zburau cu avioanele TAROM, dar a susţinut că a făcut acest lucru pentru a se convinge că aceştia sunt în regulă. Răzvan Cuc i-a reproşat Mădălinei Mezei incompetenţa, incapacitatea şi legăturile cu unele grupuri de interese, precum şi faptul că şi-ar fi avantajat membrii familiei care lucrează în companie.

DNA a deschis anchetă în acest sens.