Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, luni, la sediul Ministerului Sănătăţii, că se analizează în continuare lista celor 172 de medicamente care sunt propuse pentru interzicerea exportului, Ordinul aflându-se în dezbatere publică pe site-ul Ministerului până pe 24 octombrie.

În acelaşi context, ministrul a precizat că nu există riscul ca pentru unele medicamente preţul să fie majorat.

„Nu există aceste risc pentru că politica de preţuri ţine tot de legislaţie şi nu am făcut o legislaţie în acest sens”, spune ministrul.

Sorina Pintea a punctat faptul că restricţia de export paralel va fi realizată cu respectarea tuturor reglementărilor UE în vigoare.

„Aş vrea să precizez un lucru foarte important. Restricţia de export paralel va fi realizată cu respectarea tuturor reglementărilor UE în vigoare, Directiva 2001/83, art. 81. Niciodată, nicio clipă, nu s-a pus problema să nu respectăm aceste reglementări, deşi am auzit în spaţiul public că Ministerul face asta fără a respecta reglementările. Deci, exclus (...). Iar am auzit în spaţiul public diverse opinii, dar aceasta este realitatea, am spus-o şi atunci, am spus-o şi la discuţii cu asociaţii, o spun şi acum: am ales să facem aceste lucruri în paralel, evaluând discontinuităţile şi având Ordinul pus în Transparenţă pentru că am început demersurile din vară şi pentru a nu pierde timp am considerat că este bine să reglăm situaţia cât mai curând posibil, adică la expirarea perioadei de Transparenţă să avem foarte clar câte vor rămâne restricţionate la export şi ce măsuri trebuie să luăm pentru celelalte discontinuităţi”, completează Pintea.

Pintea a precizat faptul că în contextul exportului paralel a purtat discuţii cu comisiile de specialitate.

„Întotdeauna când se ia o decizie se discută cu comisiile de specialitate. Noi suntem cei care ţinem cont de ce spun comisiile de specialitate, inclusiv un tratament nou, inclusiv un protocol. Sunt chestiuni pe care şi le asumă medicii. Şi atunci, cu siguranţă, deciziile comisiilor de specialitate sunt lege pentru noi. (...) Întotdeauna o comisie formată din mai multe persoane şi care funcţionează la nivel central îngreunează accesul pacienţilor la medicaţie şi avem exemplele din Austria, Bulgaria, Slovenia, care au această metodă hai să şi spunem noi mai eficientă cu responsabilizare şi pe anumite domenii clar definite, deci nu va intra totul acolo”, a completat Pintea.

Sorina Pintea a declarat faptul că există produse pe care ministerul le-a analizat şi care au discontinuitate şi în Europa, nu doar în România. „Lucrurile cred că ar trebui spuse. Există la nivelul UE un site unde putem vedea discontinuităţile la nivelul diferitelor ţări. Şi am sesizat de foarte multe ori că existau chestiuni comune: România, Austria, Franţa. România, Italia, Germania. Nu doar în România există discontinuităţi la anumite produse, ci mai sunt produse. Problema este că ne îngrijorează acolo unde nu există la nivel european discontinuităţi şi sunt la noi”, a spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul a precizat şi că încă din iunie 2019, prin Direcţia de Politică a Medicamentului, a solicitat prin Direcţiile de Sănătate Publică, spitalelor, secţiilor de oncologie şi hematologie, necesarul pe care acestea îl au până în decembrie 2019 şi stocurile existente.

„Am constatat că la anumite produse care apăreau pe listă, notificate pentru export, din ceea ce ne-au transmis DSP-urile, rezulta că o mare parte din produse sunt exportate. Am analizat această situaţie şi am constatat că la nivelul unor spitale judeţene stocurile de ocnologice sunt foarte reduse, la unele produse, inexistente. Eu cred că niciun ministru responsabil nu ar fi stat cu mâinile în sân”, a completat aceasta.

Ministrul Sănătăţii a precizat că prioritatea sa şi a ministerului este reprezentată de pacient, şi nu interesele comerciale.

„Pe de altă parte pot să înţeleg că fiecare are un business pe care trebuie să-l susţină sau dezolte, normal, când 98% din activitate este export, cu siguranţă sunt întrebări. Cu siguranţă nu o să facem în aşa fel încât să omorâm pe cineva, dar eu vreau să trăiască pacienţii mei”, a spus ministrul.

Ea a conchis spunând că singura măsură „care mai suportă discuţii” din punctul său de vedere în acest moment este clawback-ul. „Celelalte, referitor la politica de preţuri şi celelalte aspecte, nu mai suportă aspecte, este foarte clar ce avem de făcut”, a informat ministrul.

„În acest moment se fac analize referitor la medicamentele care sunt în această listă. Există posibilitatea să nu rămână cele 172 de medicamente dar înainte de expirarea datei de transparenţă vom publica în urma analizelor toate medicamentele care vor rămâne pe această listă, bineînţeles cu respectarea prevederilor Directivei Europene 2001/83 articolul 81. Să sperăm că nu vor fi probleme de niciun fel”, conchide ministrul.