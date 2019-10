„În urma scrisorii deschise pe care ne-au adresat-o (victimiele de la Colectiv – n.r.) am avut o discuţie cu premierul României, iar astăzi i-am informat pe cei care au fost prezenţi la această întâlnire privitor la discuţia pe care am avut-o. Concluzia este că susţinem propunerea lor de modificare a legislaţiei, astfel încât să primească decontarea îngrijirilor atât timp cât au nevoie. Am mai discutat despre actele privind transferul pacientului. Este ordinul de ministru pe care urma să îl promovăm, dar am mai avut nişte discuţii pe această team”, a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Ministrul mai spune că Legea Sănătăţii trebuie modificată printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

„Am convenit să facem această propunere de Ordonanţă de Urgenţă de modificare a Legii Sănătăţii. Luni le vom transmite varianta pe care am găsit-o . Este vorba doar despre modificarea unei fraze, astfel încât să nu mai aibă temeri că vreodată cineva ar putea să le taie accesul la tratament. De anul trecut pot să se trateze în ţară şi străinătate atât în public cât şi în privat”, a mai declarat Pintea.

Victimele Colectiv au cerut, printr-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, decontarea pe viaţă a tratamentelor de care au nevoie, precizând că, în prezent, ei pot beneficia de plata tratamentelor doar până la sfârşitul anului 2020, ceea ce, spun ei, este insuficient.