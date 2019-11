Ministrul Sănătăţii, demis prin moţiune de cenzură, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul Ministerului Sănătăţii, că nu a cerut niciodată fondatoarelor „Dăruieşte Viaţă” să cedeze fondurile statului român. Declaraţiile au fost în contextul în care, fondatoarele Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, au afirmat că Pintea le-ar fi ameninţat, într-o întâlnire de la Marie Curie, că va sesiza procurorii în cazul în care ONG-ul care pune bazele, prin donaţii şi sponsorizări, primului spital din România al copiilor bolnavi de cancer, nu va ceda statului cele 26 de milioane de euro adunate pentru proiect.

Pintea a afirmat că statul nu se poate implica în gestionarea banilor privaţi, dar e dator să se implice în gestionarea banilor publici.

„Eu pot să vă spun că statul român nu se poate implica în a gestiona bani privaţi, dar el are obligaţia să se implice în gestionarea banilor publici şi atunci când trebuie să facă o investiţie din bani publici, trebuie să se asigure că totul e în regulă (...) S-a spus că noi nu vrem să dăm bani pentru aparatură, am dat un RMN, peste care plouă în acest moment”, informează Pintea.

Întrebată dacă donatorii pot fi liniştiţi pentru că banii donaţi „Dăruieşte Viaţa”, pentru construirea spitalului, nu vor fi ceruţi de statul român, Pintea a precizat că „nu s-a cerut niciodată acest lucru” şi că nu are niciun motiv să facă vreo plângere la DNA atât timp cât lucrurile „sunt corecte”.

„Nu am niciun motiv să fac plângere la DNA, nu am niciun motiv să fac plângeri dacă lucrurile sunt corecte, nu am niciun motiv să cred că nu sunt corecte. Dar în momentul în care trebuie să finanţez o investiţie care încă nu este proprietatea spitalului, am dreptul să cer nişte date. Pur şi simplu s-au cerut nişte date care se prelucrează la direcţia economică, care nu au nicio legătura cu plângeri sau alte minuni. Nu avem motive”, a declarat Pintea.

Mai mult, ministrul a menţionat faptul că ridicarea unui spital de la zero e una lăudabilă.

„Este o iniţiativă extraordinară să construieşti un spital, eu ştiu ce înseamnă proceduri, mă bucur când cineva din zona privată face, pentru că poate face mult mai repede ca statul”, spune Pintea.

Ministrul a completat spunând că inclusiv soţul ei a donat pentru iniţiativa ridicării acestui spital şi că ea a crezut şi va crede în continuare în aceste iniţiative.

Sorina Pintea a mai afirmat că ea nu e de părere că se pune problema existenţei unui scandal între ea şi fondatoarele „Dăruieşte Viaţa”, ci a unei „şedinţe de lucru mai tensionate”.

„Eu nu cred că a fost un scandal. Eu cred că a fost o şedinţă de lucru pe care o au oamenii care doresc să facă lucruri, o şedinţă de lucru care a durat trei ore. E adevărat, uneori mai tensionate, dar până la, urmă scopul e acela de a face bine. Tot ceea ce a apărut în spaţiul public, care mărturisesc, pe mine m-a surprins, însă nu am dorit să comentez, nu aş vrea să comentez. Sunt documente care probează ceeea ce aş putea să spun, am fost acolo 15 persoane (...) deci comentariile mele ar fi de prisos, important e să se facă ceva bun pentru copii”, spune Pintea.

Pintea menţionat că nici măcar nu îi era cunoscut faptul că era vorba de o sumă de 26 de milioane de euro strânsă din donaţii.

„În primul rând vreau să vă spun că nu ştiam nici eu, nici ceilalţi de acolo că e vorba de o sumă de 26 de milioane de euro, niciodată nu s-a pronunţat o cifră, în intervalul celor trei ore. Nicio clipă, niciodată. Repet, au fost trei ore de discuţii tensionate pe alocuri, în contradictoriu, care cred eu că la final au dus la ceva bun, pentru că în final am rămas cu managementul spitalului, cu doctorul Cîrtsoveanu, cu ceilalţi şi concluzia a fost, de fapt, că trebuie să mergem înainte pentru că întâlnirea a fost organizată cu scopul de a sprijini şi a întreba ce se întâmplă cu anumite chestiuni, de exemplu de ce nu e montat încă RMN-ul aprobat acum doi ani şi livrat din 20 martie 2019, care nici în acest moment nu funcţionează, pentru că ploaia de azi noapte l-a indundat de exemplu. A costat 3 milioane de lei. E luat prin fonduri Banca Mondială şi noi trebuie să dăm explicaţii Băncii Mondiale de ce am achiziţionat şi n-am montat”, informează Pintea.

În speţa în care cele două fondatoare ale ONG-ului acuzau că ministrul demis al Sănătăţii nu a inclus Marie Curie în programul Băncii Mondiale pentru Radioterapie, Pintea a negat că s-a luat această hotărâre.

„Nu s-a luat această hotărâre. Comisia de Oncoterapie nu e implicată în această decizie, e implicat grupul tehnic de lucru al Băncii Mondiale. Grupul tehnic de lucru a luat în discuţie această problemă, în urma unei adrese, pe care în luna aprilie 2018 spitalul o face ministerului. Repet, este o iniţiativă extraordinară să construieşti un spital , eu ştiu ce înseamnă proceduri, mă bucur când cineva din zona privată face, pentru că poate face mult mai repede ca statul”, spune Pintea.

Ea a precizat şi faptul că pentru spitalul oncologic pentru copii au fost solicitaţi 15 milioane de ei, ea replicându-le fondatoarelor ONG-ului în timpul şedinţei de lucru faptul că această sumă nu e suficientă pentru un spital nou şi că e de părere că e nevoie „de o sumă mai mare”.

„Dacă dorim să dăm nişte bani trebuie să vedem ce facem. Spitalul a solicitat, de exemplu, investiţii de 15 milioane de lei, anul acesta, au fost aprobate 6.800.000 inclusiv un computer tomograf. Încă nu avem facturile, adică 6.800.000 s-au cheltuit 200.000. Am întrebat dacă aceşti bani sunt pentru aparatură inclusiv în zona nouă. Eu va spun esenţa pentru că nu va pot spune ce s-a discutat mot-a-mot în trei ore, inclusiv că ne-am şi certat. Dar e normal într-o şedinţa de lucru să faci asta. O fac şi la minister cu colegii. Şi au spus sigur o parte din aparatură o vom folosi şi în spitalul nou la care eu am replicat: <nu cred că 15 milioane de lei ajung pentru un spital nou. Cred că e nevoie de o suma mai mare. Şi dacă vreţi că ministerul să contribuie e nevoie de o hotărâre de guvern peste 30 de milioane de lei>”, a precizat Sorina Pintea.

Ea a conchis spunând că nu a ieşit în spaţiul public niciodată să se disculpe pentru că cineva afirmă că nu ajută, întrucât „nu crede că asta este scopul să ajutăm şi după aceea să ieşim în spaţiul public să spunem că am ajutat”.