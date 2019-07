Primarul Sectorului 3 a transmis o scrisoare deschisă, în care îşi anunţă intenţia de a depune plângere penală vizând anumite retrocedări de terenuri. În cazul descoperirii unor nereguli, Robert Negoiţă spune că acestea vor conduce la „retragerea titlurilor de proprietate”.



„Vă adresez, astăzi, această scrisoare deschisă pentru a vă provoca să facem echipă în ceea ce priveşte aducerea în atenţia publică a unuia dintre cele mai mari jafuri din istoria postdecembristă a României. Consider că este momentul să înceapă să se vorbească, onest şi deschis, despre acest subiect, dar mai ales să înceapă să se ACŢIONEZE.



Este vorba despre situaţia retrocedărilor de spaţii verzi şi locuri de joacă din Bucureşti, dar mai ales din Sectorul 3 al Capitalei. Cel mai vânat şi mai spoliat sector de către aceşti samsari ai combinaţiilor cu terenuri.



Fie că vorbim despre situaţia celor 12 hectare din parcul Al.I. Cuza (fost IOR) sau vorbim despre Parcul Brâncuşi, ori despre alte zone verzi din Sectorul 3, schema acestei combinaţii, care, cred eu, are doar în aparenţă iz de legalitate, este una extrem de bine gândită, pusă la punct până în cele mai mici detalii. Şi beneficiază de suportul unei adevărate reţele care are ramificaţii în aproape toate structurile statului.

MIZA: miliarde de Euro dobândite în urma retrocedării acestor spaţii verzi, prin exproprierea lor”, transmite Negoiţă, în scrisoare deschisă publicată pe Facebook.



„Vreau şi eu ca autorităţile statului de drept să verifice în detaliu cum s-au obţinut aceste titluri, pentru că am convingerea că sunt foarte multe lucruri de descoperit. Iar odată descoperite, ele vor conduce la pasul firesc, anume la retragerea acestor titlurilor de proprietate. Adică la redarea tuturor spaţiilor în discuţie, nouă, comunităţii, cetăţenilor”, mai explică primarul.

Foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru