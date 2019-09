Surse liberale au declarat pentru Mediafax că PNL a strâns 238 de semnături pentru moţiunea de cenzură, aceasta urmând să fie depusă vineri, cel târziu luni.

Printre semnatari se numără şi doi deputaţi din PSD, trei de la minorităţile naţionale, altele decât UDMR, cât şi parlamentari din ALDE şi Pro România, au explicat sursele menţionate

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, luni, că până la finalul săptămânii vor fi finalizate discuţiile cu toate partidele parlamentare în privinţa moţiunii de cenzură, urmând ca mai apoi aceasta să fie depusă. El a adăugat că mizează pe contribuţia tuturor parlamentarilor ALDE.

Tot luni, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Biroul Politic Executiv al ALDE a decis să voteze, la vedere, în favoarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului. Acesta a precizat că 20 de parlamentari ALDE vor semna moţiunea.

PSD a decis strategia de a fi prezenţi în bănci la moţiune, însă să nu o voteze. Liderul formaţiunii, Viorica Dăncilă a avertizat încă din luna iunie că parlamentarii PSD care vor vota moţiunea ar putea fi excluşi din partid.

Orban, despre moţiunea de cenzură: Avem peste 233 de semnături. Cel mai probabil va fi depusă luni

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat marţi că formaţiunea a strâns peste 233 de semnături pentru moţiunea de cenzură şi că aceasta va fi depusă cel mai probabil luni. El a adăugat că ultimele negocieri vor fi purtate joi, cu parlamentari individuali.

„Când vom avea toate semnăturile la locul lor, după finalizarea discuţiilor vom anunţa cifra finală a numărului de semnatari care susţin moţiunea de cenzură. (...) Am trecut de 233 de semnături. (...) Am discutat cu mai mulţi dintre cei cu care am purtat negocieri. Cel mai probabil moţiunea va fi depusă luni. Cel mai probabil, după cum este calendarul prevăzut în Constituţie se va dezbate şi vota luni sau marţi, 7 sau cel târziu 8 octombrie”, a declarat Ludovic Orban, la TVR 1.

Liderul PNL a adăugat că negocierile privind susţinerea moţiunii de cenzură se vor finaliza joi.

„Negocierile se vor finaliza în jurul zilei de joi şi vom fi pregătiţi să anunţăm oficial rezultatul acestor discuţii. Mai avem negocieri programate cu parlamentari individuali”, a subliniat Orban.

Totodată, preşedintele PNL a afirmat că ALDE şi Pro România vor susţine moţiunea de cenzură şi vor vota la vedere.