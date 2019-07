„PNL solicita desecretizarea apelurilor făcute prin 112 in cazul tragediei de la Caracal. Oricât de şocante ar fi aceste înregistrări, ele sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns. Opinia publica din România este mintita in continuare aruncându-se pe piaţa tot soiul de fake-news-uri, menite sa distragă atenţia de la incompetenta crasa a unor funcţionari ai statului. Înregistrările sunt considerate a fi secrete, pentru simplu motiv ca reflecta un adevăr şi o emoţie, care cu siguranţa vor bulversa opinia publica. Nimic nu este mai important decât aflarea adevărului şi tragerea la răspundere a vinovaţilor. Mizeria autorităţilor, incompetenta lor, indiferenta şi cinismul nu pot fi ascunse sub preş”, a afirmat deputatul PNL Florin Roman, printr-un comunicat de presă remis, luni, MEDIAFAX.

Acesta precizează că nu încurcă ancheta penală desecretizarea înregistrărilor.

„Publicarea înregistrărilor nu are cum sa încurce ancheta penală. Ci dimpotrivă, poate da sentimentul ca vor plăti toţi cei vinovaţi. Se mizează probabil pe faptul ca odată cu trecerea valului de emoţie, vinovaţii vor scapa. Se inseala amarnic. Înregistrările nu vor şoca doar România ci o lume întreaga. Motivul invocat pentru secretizare este fals, nu are susţinere juridică, ci dimpotrivă duce la aflarea adevărului. Fac un apel către conducătorii MAI sa se abţină de la declaraţii mincinoase. Şi sa se roage pentru sufletul unui copil chinuit ucis de multă, multă incompetenţa!”, a conchis liberalul.

În şedinţa de luni a Comisiei pentru apărare, parlamentarii prezenţi la reuniune au ascultat înregistrările apelurilor efectuate de Alexandra, înainte ca aceasta să fie ucisă de Gheorghe Dincă.

La finalul întrunirii comisiei, deputatul USR Stelian Ion a declarat că a ascultat convorbirile între Alexandra şi operatorii 112, precizând că „e răvăşitor”. El a precizat că vor ieşi la iveală „disensiuni” în cadrul anchetei, deoarece declaraţiile instituţiilor sunt contradictorii.

Viorel Florescu, agentul care a vorbit cu Alexandra atunci când fata a sunat la 112, a declarat că nu a avut o atitudine refractară faţă de situaţia fetei, aşa cum arată raportul MAI, mai ales că ea plângea şi suspina la telefon. Alexandra ar fi anunţat că este în cartierul Bold din Caracal. Întrebat, la România Tv, dacă i-a cerut fetei indicii despre locul în care se afla, poliţistul a precizat că a solicitat informaţii pentru a le completa pe cele de la STS, dar şi pentru a-i ajuta pe colegii din teren.

Florescu a mai spus că fata a revenit şi a precizat că nu a ajuns echipajul de poliţie: „I-am zis că poliţiştii probabil sunt pe drum, i-am zis să se liniştească în continuare”.

Alexandrei, fata de 15 ani sechestrată, violată şi ucisă la Caracal, a apucat să sune de 3 ori de pe telefonul agresorului, la 112. Poliţia a acuzat STS STS că a oferit târziu date legate de localizarea acesteia.