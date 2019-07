„Ministerului Sănătăţii ne anunţă că astăzi, în România, aproximativ 60% dintre decese sunt cauzate de boli cardiovasculare. România este pe primul loc în Europa la numărul deceselor provocate de aceste afecţiuni. Perfect conştient de aceste statistici sumbre, Ministerul Sănătăţii reduce finanţarea destinată unora dintre pacienţii cu boli cardiovasculare, prin intermediul Programului Naţional dedicat. Astfel, costul mediu pentru bolnavii trataţi prin dilatare percutanată, programul cu cel mai mare număr de pacienţi pe an (15.000) scade cu 10% faţă de anul trecut, de la 2.240 lei la 1.994 lei. În cazul programului de chirurgie cardiovasculară, costul per pacient a scăzut de la 8.187 de lei în 2018 la 7.680 lei în 2019. Amputarea acestui program are loc în condiţiile în care comisiile de specialitate au înaintat în fiecare an, din 2016 până azi, memorii prin care solicită alocarea unei sume de 15.000 de lei per pacient, pentru a acoperi costurile reale pentru acest gen de intervenţii”, a scris Raluca Turcan, vineri, pe Facebook.

Ea a adăugat că „bolnavii cu anevrism aortic primesc tratament endovascular primesc cu 5.000 lei mai puţin faţă de anul trecut”.

„În ceea ce priveşte natura cheltuielilor programului, se menţine în continuare prevederea conform căreia suma alocată este destinată doar acoperirii cheltuielilor pentru dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice, excluzând partea de servicii medicale specifice. Calea rămâne aşadar deschisă pentru direcţionarea sumelor în buzunarele unor firme abonate la bani publici, care riscă să devină adevăratele beneficiare ale Programului Naţional de Boli Cardiovasculare în locul pacienţilor”, a completat Raluca Turcan.

Nu în ultimul rând, prim-vicepreşedintele PNL a cerut „ministrului Sănătăţii să citească analizele făcute de specialiştii din subordine şi să suplimenteze aceste sume la următoarea rectificare bugetară!”.