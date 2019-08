Potrivit unei cutume locale, comisarul-şef Nicolae Alexe, numărul unu pe operaţiuni în poliţia Olt a cerut ajutorul unuia dinte cei mai temuţi oameni din judeţ, liderul unei grupări care domină prin forţă brută contracte cu statul, proprietar al mai multor firme de pază şi condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, scrie Libertatea.

La câteva ore după ce Alexandra a sunat la112, comisarul i-a adresat întrăbări pe WhatsApp mafiotului Remus Rădoi, în scopul de a-i identifica pe răpitorii fetei.

La ora 19:30, comisarul l-a întrebat pe Rădoi dacă îi este cunoscut un număr de telefon legat de dispariţia Alexandrei:

Alexe: 0763931765

Rădoi: ?

Alexe: Ai idee al cui este?

Rădoi: Nu. Nu are nici WhatsApp, că-l găseam din poză.

Alexe: Ok. 0759660526?

Rădoi: „Băiatul lui Dan Bauru din Redea are un BMW argintiu. Tatăl cară animale cu ţiganii şi are o tăietură pe faţă”, îi indică Rădoi, la ora 20:06, poliţistului Alexe.

Rădoi i-a spus lui Alexe unde să mobilizeze echipele în căutarea fetei: în comuna Redea, care nu avea nicio legătură cu cartierul Bolt şi digul despre care vorbea Alexandra la 112.

Mafiotul l-a timis pe poliţistul Alexe pe o pistă greşită. Astfel că, în noaptea în care Alexandra era sechestrată şi fiecare minut conta, autorităţile o căutau în locuri indicate de un interlop.

Prima căutare a eşuat, aşadar Rădoi i-a mai dat poliţistului încă o adresă, tot din Redea, acasă la fraţii Remus şi Valentin Andreescu.

Cele două locuri indicate de Rădoi au avut legătură cu asociaţii grupării rivale a lui Oacă. A existat şi o a treia percheziţe eşuată, acesta nefiind indicată de mafiotul Rădoi:

„Au fost demarate cele 3 percheziţii domiciliare în baza mandatelor obţinute, comisar şef Alexe Nicolae participând efectiv la una dintre percheziţii, iar adjunctul pe linie de ordine publică la o altă locaţie, la niciuna din cele 3 nefiind obţinute date sau indicii relevante în depistarea minorei”, se arată în raportul Ministerului Afacerilor Interne prezentat către CSAT.

Oacă, rivalul lui Rădoi a declarat că nu a avut nicio legătură cu răpirea Alexandrei:

„Nu sunt un înger, sunt cercetat într-un dosar de cămătărie, dar e clar că şeful de poliţie Alexe şi cu Rădoi n-au crezut că fata e răpită de un tip izolat, cum e Gheorghe Dincă, ci au fost convinşi că e opera unei reţele, a mea, deşi niciodată noi n-am fost băgaţi în proxenetism. Dacă ai făcut percheziţii la trei adrese – şi foarte bine că au făcut şi la prietenii mei -, de ce te-ai oprit la a patra şi ai stat în faţa porţii până dimineaţă? Vă dau eu răspunsul: pentru că erau atât de siguri că fata e traficată de noi că au aşteptat flagrantul. Numai că fata era la un nebun! ”, a declarat Oacă, rivalul lui Rădoi, pentru Libertatea.

Rădoi a explicat de ce a trimis indicii despre asociaţii rivalului său: ”Oacă a fost cercetat exact pentru proxenetism”.

Poliţiştii din Olt obişnuiesc să apeleze la mafioţi condamnaţi pentru crime, bătăi şi alte violenţe, oferindu-le informaţii secrete, pentru a elucida cazuri, notează Libertatea.