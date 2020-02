”În noaptea de 01/02.februarie a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat în mai multe puncte din municipiul Bucuresti în vederea reducerii riscului rutier în rândul participanţilor la trafic, verificarea legalităţii efectuării transportului alternativ cu un conducator auto, respectiv a transportului de persoane in regim de taxi si implicit pentru sancţionarea celor care deşi sunt autorizaţi nu respectă standardele de calitate si siguranta rutiera. De asemenea, în contextul diminuarii nivelului de victimizare a populatiei prin accidente rutiere testarea conducătorilor auto cu aparatul alcooltest/drugtest a reprezentat o prioritate pentru politistii rutieri care au urmarit cu ocazia controalelor efectuate depistarea conducatorilor auto care se deplaseaza pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive”, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, au fost aplicate 39 sancţiuni contravenţionale (14 transport alternativ, 17 transport in regim de taxi, 8 OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice), în valoare de peste 24.000 lei. Totodată, au fost identificaţi doi conducători auto care efectuau în mod ilegal transport de persoane, fără a deţine copie conformă a autorizaţiei de transport alternativ, respectiv autorizaţie taxi, context în care, s-a aplicat o amenda in cuantum de 1000 de lei, iar ca masura complementara, politistii rutieri au dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculelor respective, prin reţinerea certificatului si a plăcuţelor cu numarul de înmatriculare

”În cadrul activităţilor de control au fost retrase 7 certificate de înmatriculare (3 transport alternativ, 3 taxi, 1 alte categorii de autovehicule-pentru folii neomologate aplicate pe geamuri) şi au fost intocmite 2 dosare de cercetare penala pentru savarsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, respectiv a substantelor psihoactive. Acest tip de acţiuni vor fi organizate în permanenţă de către Brigada Rutieră şi vor fi vizaţi atât conducătorii auto ce efectuează transport alternativ, cât şi cei care efectuează transport de persoane în regim taxi, în vederea impunerii unui climat de ordine publică şi siguranţă rutieră pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti”, mai precizează Poliţia Capitalei.

De asemenea, au fost prezentate şi câteva exemple:

➢ În orei 23.50, pe Bd. Regina Elisabeta a fost depistat un bărbat în vârstă de 51 de ani, care efectua transport alternativ de persoane cu un autoturism prin intermediul unei platforme digitale, fără a deţine pentru acesta copie conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ eliberata de Autoritatea Rutiera Romana. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1000 lei, iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numarul de înmatriculare.



➢ În jurul orei 23.15, un barbat in varsta de 33 de ani a fost depistat pe Splaiul Unirii intersectie cu str. Selari în timp ce efectua transport alternativ de persoane cu un autoturism prin intermediul unei platforme digitale fara a detine certificat de atestare a pregatirii profesionale, ecusoanele de transport alternativ şi inspectie tehnica periodica pentru efectuarea transportului alternativ realizată la 6 luni. Persoana în cauză a fost sancţionată contraventioal cu amenda in cunatum de 3305 lei, iar ca masura tehnico-administrativa s-a dispus retinerea certificatului de inmatriculare.

➢ În orei 04.10, în timp ce conducea un autoturism pe Bd. Lascar Catargiu, un tanar de 19 ani a fost inregistrat de apartul radar cu viteza de 80 km/h, limita de viteza pe sectorul de drum respectiv fiind de 60 km/h. Acesta a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 290 şi 2 puncte de penalizare aplicabile permisului de conducere. Totodată conducatorul autoturismului a fost testat de politistii rutieri cu aparatul DrugTest care a indicat prezenta in organism a patru substante psihoactive şi anume:Cocaina, Benzodiazepina, Canabis, Amphetamine. Conducatorul autoturismului a fost transportat la sediul INML în vederea recoltarii probelor biologice. În cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substanelor psihoactive.

➢ În orei 02.30 un barbat in varsta de 28 de ani a fost depistat pe bd. Timisoara in timp ce conducea un autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Persoana în cauză a fost testată cu apartul alcooltest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul INML in vederea recoltarii de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei in sange. În această situatie s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

Noile reglementări vizează serviciile ”ridesharing” au intrat în vigoare sâmbătă, 1 februarie. Astfel, şoferii care lucrează cu aplicaţiile de "ridesharing" trebuie să obţină mai multe avize şi certificate pentru a-şi putea continua activitatea, altfel riscă amenzi usturătoare.