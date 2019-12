Gheorghe Dincă ar fi dezvăluit ororile la care a supus-o pe Luiza Melencu, dar, deocamdată, nu există dovezi care să-i susţină afirmaţiile.



Presupusul ucigaş în serie a cedat şi a oferit o mărturie scrisă referitor la cele două fete dispărute, Alexandra şi Luiza, pe care le-ar fi omorât, scrie playtech.ro.



Dincă a explicat ce a făcut cu trupul fetei pe care a luat-o la ocazie în data de 14 aprilie 2019.



„M-am înfierbântat, mi s-a aprins becul. Nu mai judecam”, a povestit Dincă anchetatorilor.



Dincă i-ar fi oferit Luizei 30 de lei pentru a face sex cu el, dar aceasta a refuzat şi agresorul a apelat la violenţa fizică.



Dincă a legat-o pe fată cu o curea, a lovit-o şi a legat-o la ochi. „În aceeaşi zi, în camera unde dormea inculpatul Gheorghe Dincă, prin constrângere au violat-o pe tânăra lipsită de libertate”, a declarat Giorgiana Hosu, procuror-şef DIICOT.



Se presupune că Luiza a murit pe 17 aprilie, după patru zile de tortură, în „casa groazei” a lui Dincă din Caracal.



„Am luat o cârpă înmuiată în motorină şi am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând şi corpul foc, aruncând în butoi deşeuri de plastic. Am mers în casă şi am adunat tot ce am crezut că trebuie ars şi am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deşeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mişcat cu un lemn să văd ce este în butoi şi am văzut bucăţi de oase şi cenuşă. Am intrat casă şi am stat pe pat, lungit, adormind”, a declarat Dincă.



Pe site-ul Poliţiei Române apare în continuare cazul Luizei, pentru că poliţiştii nu cred tot ce spune Dincă.





Semnalmente



Înălţime: 160 cm, Greutate: 0 kg, Corpolentă: ATLETIC, Culoare păr: ŞATEN, Lungime păr: LUNG, Contur faţă: OVAL, Culoare ochi: CĂPRUI.



Detalii



În ziua de 14.04.2019, a plecat de la domiciul deplasându-se în municipiul Caracal, judeţul Olt, şi nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: înălţime 160 cm, costituţie atletică, faţă ovală, păr şaten, lung, ochi căprui. La data plecării susnumita era îmbrăcată în pantaloni tip blugi elastici de culoare albastru, pulovăr de culoae negru, teneşi de culoare albastru.