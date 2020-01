UPDATE „Astăzi, în jurul orei 09.00, un agent principal de poliţie, din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Bacău, aflat în serviciu şi având asupra sa armamentul din dotare, a intrat în sediul I.P.J. Bacău, într-o stare vizibilă de agitaţie şi vorbind incoerent.



Imediat, la nivelul I.P.J. Bacău s-au declanşat procedurile specifice, iar în urma discuţiilor purtate, poliţistul a predat armamentul din dotare.



În acest moment, cel în cauză este sub supravegherea personalului abilitat, iar în cauză s-a demarat o anchetă internă.



Precizăm că agentul este absolvent al Şcolii de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, promoţia 2013, este căsătorit şi a fost testat psihologic în februarie 2016. De asemenea, în perioada 2017- 2018, acesta a fost pus la dispoziţie, fiind cercetat într-un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt IPJ Bacău.

Potrivit autorităţii oficiale, bărbatul în vârstă de 29 de ani a intrat în tura la ora 6.00, a fost în intersecţie la dirijat, după care a venit în sediul sa se încălzească. Apoi a zis că urca in birou, pe hol a scos pistolul şi a început să strige „Lăsaţi-mi în pace!”. În 2017 era în concediu la Fălticeni, oraşul natal, unde a avut o altercaţie cu unii de acolo. Instanţa l-a declarat nevinovat.

UPDATE Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, luni, că a discutat personal la telefon cu poliţistul din Bacău care a ameninţat că îşi ia viaţa şi care şi-a ameninţat colegii cu arma, demnitarul precizând că agentul de la Rutieră i-a spus „ce are pe suflet şi a renunţat la sinucidere”.



„Vreau să va spun că am discutat cu băiatul de la Bacău, personal. Cel de la Bacău, un agent de la Poliţia Rutieră, a avut ceva pe suflet. Am vorbit cu inspectorul-şef de la Bacău l-am rugat să îmi facă legătură cu el, am vorbit la telefon, mi-a spus ce are pe suflet şi a renunţat la sinucidere. (...) I-am spus că doresc să aflu care este motivul acestui gest, până la urmă dramatic. Mi-a explicat omul la telefon, m-am oferit să merg la Bacău, chiar am pregătit un elicopter de la IGAv, să merg la Bacău în această dimineaţă, s-a răzgândit văzând deschiderea şi o să vină la Bucureşti, să stăm la o cafea şi să îmi spună tot ceea ce are pe suflet. I-am promis că nu divulg discuţia mea cu el. Oricum nu are legătură cu restructurarea poliţiei, cu sindicatele”, a declarat Marcel Vela, luni dimineaţa, la intrarea în sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).



