Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Botoşani au declanşat anchete, după ce un copil în vârstă de un an şi jumătate din localitatea Păltiniş a murit.

Conform procedurilor, poliţiştii au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă, după ce medicii au stabilit că băiatul ar fi decedat din cauza unui grăunte de popcorn.

„A fost deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. Se efectuează cercetări şi se aşteaptă rezultatul necropsiei, însă nu există suspiciuni cu privire la decesul copilului”, a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, Maria Carp.

În acest caz, a fost declanşată o anchetă şi de către reprezentanţii DGASPC Botoşani. Inspectorii instituţiei vor merge la locuinţa familiei din Păltiniş, pentru a verifica în ce situaţie se află celălalt copil al familiei, o fetiţă de 3 ani.

Conducerea DGASPC Botoşani spune că, la începutul anului, a mai fost declanşată o anchetă în această familie, după ce bunica a reclamat faptul că cei doi copii nu ar fi bine îngrijiţi de mamă, însă plângerea a fost retrasă, iar ancheta închisă.

„În cazul acestei familii am avut o sesizare la începutul anului făcută de bunică. Ea a reclamat faptul că cei doi copii ar fi neglijaţi. Am declanşat o anchetă împreună cu reprezentanţii primăriei din localitate. Lucrurile s-au îmbunătăţit, după ce tatăl, care este şofer de tir, a revenit acasă. Am verificat de mai multe ori copiii, erau bine îngrijiţi, aveau căldură, era curat şi dosarul a fost închis, după ce bunica şi-a retras plângerea şi a promis că se implică şi ea mai mult. Am declanşat o nouă anchetă după ce băieţelul de un an şi jumătate ar fi mâncat un grăunte de popcorn, care a ajuns în trahee, apoi în plămâni şi a provocat copilului un stop cardio-respirator”, a declarat, pentru Mediafax, directorul adjunct al DGASPC Botoşani, Alexandru Colbu.

În funcţie de condiţiile găsite în locuinţa familiei, reprezentanţii DGASPC vor decide dacă trebuie luate măsuri pentru protecţia fetiţei.