Jurnalista Ruxandra Hurezean a postat pe Facebook o imagine cu cei doi poliţişti în timp ce o legitimează pe bătrâna care încerca să vândă un buchet.

„4 august 2019, ora 14,30. Cluj Napoca. Doi poliţişti o trag pe femeie în gang s-o legitimeze şi s-o amendeze. Femeia are în mână acelaşi buchet de ieri, n-a reuşit să-l vândă. Poliţistul rotofei, rotofei rău, are două ghiuluri de aur pe mâna dreaptă. Bravo domnule Marcel Bonţidean, şef al Poliţiei Locale! Scrufulos la datorie, coane Fănică!”

Ruxandra Hurezean a relatat că de trei ani semnalează poliţiei reale cazuri de infracţiune care se petrec în acelaşi gang pe timpul nopţii, dar autorităţile nu intervin:

„Vă sun şi vă semnalez de 3 ANI ÎNCOACE, personal, că pe strada de lângă gang, pe Matei Corvin, noapte de noapte se bat, se umplu de sânge, se trec prin vitrine, urlă şi se înjură cei care ies din puburi. Mi-aţi răspuns: Dragă doamnă, îmi pare rău dar nu avem oameni care să patruleze noaptea! Desigur domnule Bonţidean, să patruleze ziua, că atunci e nevoia mai mare. Pot să-şi arate burţile şi ghiulurile de aur şi să prindă în flagrant câte o femeie care vinde un buchet de flori! Mi-ar crăpa obrazul de ruşine, domnule Bonţidean! Zău, aş intra în pământ. Pentru orice acţiune, domnule Bonţidean, e nevoie de discernământ! Primăverile primim comunicate de presă în care suntem anunţaţi cum supermanii din poliţie capturează sacii cu urzici pentru că amărâriţii n-au „acte de provenienţă” pe ele! Ba mai mult, se laudă că după ce au confiscat urzicile şi au amendat, au distrus urzicile. Pentru toate meseriile trebuie creier, domnule Bonţidean. Nu mai angajaţi decât oameni cu creier!”, a postat Ruxandra Hurezean pe Facebook.

Foto: Facebook Ruxandra Hurezean