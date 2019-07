În plin scandal Caracal, în urma căruia şeful Poliţiei Române a fost schimbat, poliţista Andrada Voicu din Paşcani anunţă pe pagina ei de Facebook că este cercetată disciplinar de conducerea IPJ Iaşi, după ce a scris „nişte adevăruri” pe pagina de socializare.

„Sistemul din care fac parte, al cărui principiu este transparenţa, secretizează absolut tot şi îţi pune pumnul în gură în momentul în care vrei să vorbeşti. Din păcate, din cauza faptului că am scris nişte adevăruri şi am emis o opinie pe pagina mea de Facebook, conducerea IPJ Iaşi a hotărât să mă cerceteze disciplinar. Că merit! Că sunt o nenorocită care a adus atingere imaginii instituţiei. Pentru că am scris nişte adevăruri”, scrie poliţista pe reţeaua de socializare.

Andrada Voicu spune că a decis să se facă poliţistă ca să contribuie la schimbarea lumii în bine şi se întreabă dacă are dreptul să se exprime liber.

„Iar eu stau acum şi mă intreb: oare strămoşii mei chiar au murit degeaba? Şi oare chiar nu am dreptul să am o opinie şi să mă exprim liber? Şi-mi răspund tot eu: ba am. Am dreptul la opinie şi la liberă exprimare.

Despre poezie, ce să zic... Raportat la felul unora de a gândi, am dat-o de gard rău de tot (dar repet, asta este doar părerea lor, căci din punctul meu de vedere, o poezie, oricare ar fi ea, este <decât> o creaţie artistică). Or să mă cerceteze şi pentru asta, probabil. Chiar şi aşa, refuz să înghit mizeriile unui sistem putred, pentru că am fost la un pas de a muri şi din punctul meu de vedere, nimic nu-i mai grav ca moartea. Iar capul nu-l plec în faţa nimănui, pentru că n-am motive să o fac. Sunt un om liber, care are dreptul să-şi exercite dreptul la liberă exprimare, când şi cum vrea. Şi da, de-aia m-am făcut poliţistă! Să contribui la schimbarea lumii în bine, măcar cu 0.000001 %”, mai scrie Andrada Voicu.

Ea spune că va continua să lupte şi să îşi caute dreptatea şi dacă va fi nevoită să plece din sistem o va face „cu capul sus”.

„De-aia am depus un jurământ faţă de ţara mea. Fiindcă nu vreau s-o nenorocească nişte incompetenţi cărora le stă gândul doar la funcţii şi scaune. Din cauza asta, voi continua să-mi caut dreptatea. Iar de va fi să plec din acest sistem, măcar voi pleca cu capul sus. Nu voi ieşi pe uşa din dos şi cu şutul îndesat în fund, ca alţii”, se mai arată în postarea poliţistei din Paşcani.

Andrada Voicu a devenit cunoscută după ce a scris că autoturismele cu care sunt trimişi unii poliţişti la evenimente sunt „maşinile morţii”. Femeia spunea că vrea să-şi trăiască viaţa decent, nu „cu frica de a urca într-o cocină cu pretenţie de maşină”.

Poliţista fusese implicată anul trecut într-un accident cu o maşină de serviciu şi a scris că tatăl ei a murit după ce a auzit de accident.

Recent, ea a scris un mesaj în versuri, în care critică sistemul: „Ne-aţi mâncat pe dinăuntru/Şi ne-aţi pus în inimi smoală/ Aţi venit aici cu gândul/Să vă transformaţi în boală”.