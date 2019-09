„Senatorul Bădălău are dreptate! Sunt leneşi şi cu burtă. Am asistat cu toţii la reacţia penibilă a unui politician/senator/ministru al României, care a refulat într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune, afirmând că „poliţiştii fac burtă”, „sunt leneşi” şi „iau salariu degeaba”. Acum, dacă este să fim sinceri cu noi, domnul Bădălău chiar are dreptate. Sutele de şefi, sprijiniţi politic tocmai de colegii de partid al acestuia, promovaţi prin „împuterniciri” pe funcţii importante la nivelul unităţilor de poliţie, chiar au burţi şi sunt foarte leneşi”, transmit reprezentanţii sindicatului EUROPOL, printr-un comunicat de presă.

Poliţiştii din cadrul sindicatului mai subliniază că printre cei mai leneşi oameni din Ministerul de Interne se numără chiar Carmen Dan, „care a petrecut 2 ani jumate la minister, de parcă ar fi petrecut vacanţa de vară, ca atunci când era secretară de şcoală”.

„Nu ştim exact ce a avut în vedere când vorbea despre cât de tare terorizează poliţia oamenii, însă este cert că dl Bădălău a avut suficiente întâlniri cu poliţiştii pentru a constata că la serviciu îşi fac treaba. Acum, pe final, am vrea să îi mai stăvilim din melancolia comunistă spre care tinde atunci când spune că îşi doreşte să fie ca „înainte”, atunci când poliţistul de la post era la cheremul primarului şi nu îndrăznea să aplice legea în cazul apropiaţilor acestuia”, mai transmit aceştia.

EUROPOL îl invită pe Bădălău să numere dosarele penale, petiţiile, planurile de măsuri şi celelalte 30 de sarcini pe care un poliţist este nevoit să le îndeplinească în 8 ore.

„Şi poate aşa, veţi înţelege că noi poliţiştii, chiar suntem eficienţi la salariile şi condiţiile pe care politicienii ni le asigură”, punctează sindicaliştii.

Precizările vin după ce Niculae Bădălău, ministrul Economiei şi preşedinte al PSD Giurgiu, a declarat că în poliţie nu au ce căuta oameni leneşi şi că poliţiştii trebuie să-şi facă datoria şi să nu mai fie „aroganţi".

„Am văzut în presă tot felul de minuni faţă de Serviciul Permise Giurgiu, consider că este un lucru extrem de urât (...) Pentru judeţ este extrem de urât că s-a vorbit, mai ales că a fost implicat şi un domn primar care avea o şcoală de şoferi şi doi poliţişti, doi şefi de post (...) Din punctul meu de vedere, ca senator, reprezentant al cetăţenilor, este ca ei (n.r. poliţiştii) să asigure siguranţa cetăţeanului, copiii noştri să fie în siguranţă, să-şi facă datoria, să nu mai fie leneşi, să nu mai fie aroganţi, să nu se mai ocupe cu alte probleme (...) Au fost atâtea cazuri în ţară, extrem de grave, în care poliţia pur şi simplu nu şi-a făcut datoria. (...) Nu au ce căuta în poliţie oameni leneşi care au alte preocupări decât le sunt date de lege. (...)”, a declarat Bădălău.

Ministrul a mai spus că începe să creadă că „oamenii ăştia îşi iau salarii degeaba".