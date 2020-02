Magistraţii de la Tribunalul Covasna s-au pronunţat, pe 4 februarie 2020, în dosarul „Sex şi mită la Permise”, în care doi oameni ai legii din Neamţ au fost acuzaţi că primeau bani şi alte avantaje de la aspiranţii la şoferie, unul dintre ei obţinând favoruri sexuale în schimbul promovării unei candidate, scrie adevărul.ro.



Costel Adrian Anton, agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna, poliţist în Neamţ, dar delegat în judeţul vecin, a fost acuzat de luare de mită, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual şi abuz în serviciu.



Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani, 9 luni şi 10 zile de închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, pe o perioadă de patru ani.



Complementar, judecătorii i-au interzis, timp de doi ani, mai multe drepturi, între care şi de a mai avea atribuţii de examinare a candidaţilor la examenul pentru permisul auto sau a unor categorii ale acestuia.



Poliţistul a mai fost obligat să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunităţii şi s-a dispus confiscare a 4.235 lei şi 1.100 euro, bani obţinuţi din infracţiuni, plus plata unor cheltuieli de judecată în valoare de 7.605 lei. Decizia instanţei de fond nu e definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Braşov.



Ilie Cristian Filip, al doilea poliţist, comisar la Serviciul Regim Permise şi Înmatriculări Neamţ, şi el detaşat la Covasna, a fost inculpat pentru luare de mită. Pentru această acuzaţie a primit 2 ani de închisoare cu suspendare şi va presta 60 de zile de muncă în folosul comunităţii.



De la ofiţer, completul de judecată a decis confiscarea a 3.135 lei şi 500 euro şi achitarea a 7.100 lei, cheltuieli judiciare.



„În calitate de examinator a obţinut favoruri de natură sexuală de la o candidată“



În cazul poliţistului Adrian Anton, ancheta a scos la iveală că una dintre candidate a acceptat să facă sex. DNA Braşov nu a precizat câte favoruri sexuale au fost necesare pentru un chestionar completat corect, dar probabil că mai multe.



Interceptări: „Aveţi ceva pentru mine? Băgaţi... Tre' să trăim“ Din interceptările de la dosar reiese că Adrian Anton era „urecheat“ de comisar la telefon, care-l sfătuia să nu se „atingă“ de femeile măritate. „Să nu fii sălbatic, cum eşti tu de obicei!... Ai văzut tu ieri, ţi-a plăcut şi nu ştiu ce şi... hai să-i fac un bine. (...) Am întrebat ca să nu dăm... cu alţii probleme şi... să vină vreun cuţit în tine sau vreo alică de puşcă!”, explică ofiţerul.



În acest caz au fost judecaţi şi doi instructori auto din Sfântu Gheorghe, Gabor Koter şi Lazlo Elemer Gal, sentinţele pentru complicitate la luare de mită şi trafic de influenţă fiind de 1 an şi 4 luni de închisoare, respectiv 1 an, 7 luni şi 16 zile, ambele cu suspendare.