Ministerul Afacerilor Interne a dezvăluit povestea unui tânăr elev a cărui viaţă s-a schimbat radical după ce tatăl său şi-a sacrificat viaţa în misiune.

„În 2013 Andrei avea 14 ani. Era un tânăr fotbalist care urma să dea probe la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”!

Tatăl lui, pompier militar în oraşul Feteşti, îl încuraja din toată inima şi îi spunea mereu:

- Tu o să ajungi mare! Te rog să mă faci mândru de tine!

Andrei îşi aduce aminte cu exactitate acea dimineaţă de iulie când tatăl lui l-a luat în braţe înainte de a pleca la muncă.

După câteva ore vestea că tatăl lui a salvat doi oameni cu preţul vieţii lui a căzut ca un trăsnet asupra tânărului şi toate visele lui s-au năruit.

„După eveniment viaţa mi s-a schimbat”, povesteşte Andrei, privind fotografia tatălui său… „Eram tare mândru de el. Îmi spunea că atunci când salvezi, eşti împlinit!”.

Acum Andrei este un tânăr elev la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, urmând ca în două luni să absolve această instituţie de învăţământ.

“-Nu am avut niciodată în intenţie să devin pompier, dar am decis că trebuie să continui ce a început tata. Am decis să devin salvator şi vreau să lucrez în unitatea din care el a făcut parte! La absolvire voi merge acasă să vorbesc cu el şi să-i raportez:

- DOMNULE SUBLOCOTENENT... TATĂ... AM ABSOLVIT! DE AZI SUNT POMPIER. SPER CĂ EŞTI MÂNDRU DE MINE AŞA CUM ŞI EU VOI FI MEREU MÂNDRU DE TINE!”.

Andrei, pe noi ne-ai cucerit definitiv. Chiar dacă ai 20 de ani, pentru noi eşti deja un model! P.S. Tatăl lui Andrei, sublocotenentul Gabriel Boitan, şi-a pierdut viaţa după ce a salvat doi oameni care au fost prinşi sub un mal de pământ. Pe timpul operaţiunii, pompierul erou le-a oferit acestora inclusiv masca lui de oxigen. Din păcate sacrificiul acestuia a fost cel suprem”, este povestea dezvăluită de MAI.

Foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne