Reprezentanţii Ministerului AFacerilor Interne au povestit cum a ajuns un pompier să nu ţină cont de faptul că se afla în ziua liberă şi a intrat în fântână după o fetiţă, în timp ce colegii lui erau pe drum. Bărbatul care îşi luase copilul de la şcoală a plecat imedat să o salveze pe fata aflată în pericol:

În acea zi, Cristi, pompier la Detaşamentul Fălticeni, era liber. Luase copilul de la şcoală şi mergea spre casă când a fost sunat de la unitate.

- Cristi, tu eşti acasă în Mălin?

- Da! Ce s-a întâmplat?

- Avem o fată căzută într-o fântână chiar la tine în comună. E pe strada Principală. Mergi repede până acolo şi spune-ne ce se întâmplă! Colegii sunt deja pe drum, dar sunt 21 de kilometri.

- Ajung acum şi vă sun!

Şi-a lăsat copilul în faţa casei şi în două minute a ajuns la locul indicat. În jurul fântânii, 4 bărbaţi încercau să găsescă o soluţie. Toţi îl ştiu pe Cristi, pentru că înainte de a fi pompier, a fost veterinar şi nu exista gospodărie în care să nu fi intrat.

- Cristi, e fata mea acolo, în fântână! Suntem disperaţi! Am frânghia asta, e rezistentă! Poate reuşim să o scoatem.

- Mă bag eu, dar daţi un telefon la pompieri, sunt în drum spre noi. Să le spuneţi că am coborât. Ştiu ei ce au de făcut când ajung.

Au stabilit imediat codul de semnale şi Cristi a fost coborât pe frânghie în fântâna adâncă de 31 de metri.

După câteva minute a ajuns la victimă.

- Uită-te la mine, mă cunoşti?

- Da! Sunteţi nea Cristi, veterinarul!

- Din fericire pentru tine acum sunt pompier! Te doare ceva?

- Piciorul, la cap şi cred că şi şoldul!

- Sunt lângă tine! Îţi promit că o să ieşim amândoi sănătoşi de aici!

După scurt timp, au sosit şi salvatorii de la Fălticeni. I-au coborât lui Cristi centura cu ajutorul căreia să poată scoate fata, iar apoi i-au tras uşor afară.

Victima a fost rapid transferată echipajului SMURD.

- Cristi, tu eşti bine, l-a întrebat comandantul de echipaj!

- Da, da. Sunt bine!

- Felicitări, omule! Suntem mândri de tine!

- Mi-am făcut doar datoria!

Când a ajuns acasă, ai lui aflaseră deja despre intervenţie. A fost întâmpinat de băiatul cel mare:

- Tati, tu ai salvat-o pe fata din fântână?

- Da, tati. De unde ai aflat?

- M-au sunat colegii să-mi spună. Să ştii că sunt fericit să am un aşa tată. Te iubesc, tati!

De-abia atunci ochii salvatorului s-au umplut de lacrimi... de fericire!



Asemenea întâmplări ne arată că minunile există şi că ele pot fi înfăptuite şi prin oameni.

Îţi mulţumim, Cristi! Îţi mulţumim, SALVATORULE!