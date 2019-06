Rodica Athamneh este directorul executiv al Societăţii Al Rabee pentru Protecţia Naturii şi Animalelor, o organizaţie pe care a fondat-o în Iordania în 2013. „Dacă vrei să faci ceva în viaţă se poate, dar trebuie sa îţi dai silinţa şi să te dedici sută la sută pentru împlinirea proiectului. Şi să faci totul cu mâna ta", a declarat Rodica Athamneh pentru Mediafax.

Fondatoarea, originară din România, a povestit pentru presa iordaniană că a iubit animalele toată viaţa. A crescut la o fermă unde animalele făceau parte din viaţa de zi cu zi şi aproape că făceau parte din familie şi a plecat din ţară în 1981. „Am lucrat aici 18 ani, am fost directoare la un centru social. Am ieşit la pensie şi nu am putut să stau acasă. Soţul meu e medic ortoped chirurg. Iubeşte animalele ca şi mine. Plăcerea lui e să vină să facă curat la adăpost", a spus Rodica Athmneh pentru Mediafax.

După ce copiii lor au crescut, familia a început să aibă grijă de animale. Au început cu un iepure, o broască ţestoasă, o pisică şi un câine. În momentul în care băieţii lor au plecat la colegiu, familia avea deja 10 pisici. „Eu am început să adun pisici în grădină, dar nu era destul. Erau multe cazuri de căţei abuzaţi sau bolnavi care nu aveau adăpost", a povestit Athamneh pentru Mediafax. Acum, acasă are 40 de pisici, iar adăpostul pe care îl gestionează la Aqaba, la 330 de kilometri la sud de Amman, se dezvoltă de la un an la altul.

„Ajutorul meu, mâna mea dreaptă, cum se spune, este Mona Tarawneh, o prietenă româncă. Fără ea mi-ar fi tare greu. Şi când am înfiinţat asociaţia am avut altă prietenă româncă alături de noi, Cristina Massanat. Dar acum doi ani ea s-a mutat la Amman", a povestit Rodica Athamneh.

Asociaţia "Vier Pfoten" din Bucureşti a ajuns la un moment dat în Iordania, prin intermediul unei organizaţii locale, Princess Alia Foundation. Printre colaboratorii Rodicăi Athamneh se numără şi medicul veterinar Cornel Stoenescu, cu Nomad vet.

La început, societatea pe care a fondat-o a organizat programe de conştientizare în şcoli, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi a oferit acces gratuit în anumite zile la unele clinici veterinare, cu colaborarea unor ONG-uri locale. Iniţial, totul a fost realizat exclusiv pe baza sprijinului primit din partea membrilor comunităţii de expaţi din Iordania. A durat doi ani până când Autoritatea Zonei Economice Speciale Aqaba le-a atribuit oficial un teren împrejmuit de la care a pornit primul adăpost pentru câinii străzii din zonă.

Efortul organizaţiei sale este "apreciat de unii, aţii ne spun că pierdem timpul, pentru că tot mai sunt căţei în oraş".

Într-un material redactat de Jordan Times, Rodica Athamneh povestea că în doi ani nu au fost decât zece cazuri de adopţie pentru animalele de la adăpost.

„Expaţii mă ajută. Tot construim curţi pentru adăpost. Aşteptăm un loc mai mare. Ni s-a promis din partea autorităţilor locale, dar se pare ca va mai trece timp", a spus Rodica Athamneh, pentru Mediafax.

Adăpostul administrat de Rodica Athamneh în Iordania a fost subiectul unui reportaj foto publicat miercuri de agenţia Reuters.