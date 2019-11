Alexandra Paşca a pierdut-o poe Maia, căţeluşa ei în vârstă de opt ani duminică, apoi, după 24 de ore de căutare, a dat anunţ pe Facebook că oferă recompensă pentru persoana care-i oferă informaţii despre Maia. Mai întâi, tânăra a vorbit despre o recompensă de 5000 de euro, apoi, cu ajutorul prietenilor a ridicat supa la 1100.

O căutăm pe Maia de duminică, de când a dispărut din curte, de sub ochii noştri. Duminică noaptea îmi ceream moartea şi-i urlam unei poze cu bunica, dacă m-ar fi iubit cu adevărat, buni m-ar lua la ea decât să trăiesc fără Maia.

N-am avut niciodată un suflet pereche, nicio prietenie cu o fată din copilărie si până azi, n-am avut un străin care sa-mi fie mama si tata, lacrima sau doar un umar pe care sa mi le vars pe ale mele. N-am avut niciodată un suflet pereche. De ce m-ati pune la zid, acum, când in sfârşit l-am găsit? E un câine. E doar un caine. E Maia. Cea care a rămas acolo de unde oamenii mi-au plecat. Ce a fost când niciun om nu era”, a scris Alexandra pe Facebook.

După ce Alexandra a anunţat recompensa, mai mulţi oameni s-au arătat interesaţi să o găsească pe Maia:

Primim joi un telefon, ca Maia ar fi in satul vecin, la 2-3 km distanţă. Ne-a fost descrisă zgarda exact cum o avea, despre care n-am menţionat niciun detaliu in afară de culoare. Pe când am ajuns noi, nu era nicăieri. Am lipit afişe toată noaptea si am strigat-o, să vină să iubim toamna ce era atât de urâtă în lipsa ei. Ceaţa deasă dimineaţa si noi eram tot în sat când seara se întorcea iar sa-si inveleasca satul. Nu mai suportam aşteptarea. Plecam noaptea, după miezul nopţii şi nu-mi puteam controla plânsul la ieşirea din sat, ştiind ca ea rămâne în urmă, singură, gândindu-se poate şi ea că noi nu ne vom mai vedea vreodată.

Vineri dimineaţă ne-am întors iar. 7 persoane si copii au vazut-o. Ne-a arătat locurile unde ea dormea si tremura noaptea. Mi-am ţinut de suflet, sa nu crape, ca-i al meu si doar el ştia cum doare fără Maia, când mi-au zis copiii ca Maia era in staţia de autobus in jurul orei 22, iar noi la ora 20 am lipit afişul exact acolo.

I-am lăsat sub o bancuta patura ei pe care dormea in dubă cand călătoream si o bluza de-a mea. Toata ziua n-a mai vazut-o nimeni. Noaptea la ora 2 am cedat, eram convinsă ca nu e ea, ca nu-i acolo, nimeni nu-mi oferea nicio poză sa nu cred ca am înnebunit si o vedeam pe Maia in tot ce era alb cu negru. Am plecat acasă dimineaţa la ora 4. Ieşirea din sat? Un calvar din nou.

Sâmbătă dimineaţă am pornit cu mobilă spre Bucuresti. Nu mai erau bani de trăit, dupa mobila nu ne-am dus fara Maia, mobila ce trebuia dusa era partial plătită, Bogdan nu voia sa meargă singur, eu nu voiam fara Maia. Fiind convinsă ca ea nu mai există, am plecat.

In jur de ora 10:45, primim o poză. Cu Maia. Prima poză. Eram trecuti de Alba Iulia, la peste 250 km de casă. Am intors instant si am luat-o spre casă. Domnul ce a văzut-o, lucra cu tractorul, l-a lasat pornit in camp si a luat imediat legătură cu noi, imi trimitea poze cum încearcă sa o ţină intr-un loc şi o urmăreşte incet cu masina.

Sunam disperaţi sa cautam pe cineva sa o duca pe mama mea acolo. Nimeni nu putea, nimeni n-avea timp. Intr-un final am găsit. Eu ceream detalii in ce loc se afla Maia, mami incerca sa o gaseasca.

„Niiii câinele ăla cu bani mulţi”

Tânăra a povestit că mai mulţi adulţi şi copii au fugăit-o pe Maia , strigând „Niiii câinele ăla cu bani mulţi”. Din această cauză, căţeluşa s-a speriat şi a fugit din nou:

„Pe când a ajuns mama mea, au pierdut-o. Au cautat-o iar. A observat-o mami, intr-o curte, lângă un gard, s-a apropiat de ea, cand a vrut sa vina, un om a început sa urle si sa sara spre ea " gata, o prindem, nu mai scapă, o prind" si Maia a fugit iar. A luat-o spre câmp, două fete după ea. S-a băgat într-un cimitir si o pădurice apoi si-a strâns iar campul în braţe. Toate în acelaşi timp in care mama mea plângea şi-i ruga pe oameni sa nu o mai fugareasca si sa o lase pe ea s-o strige, ca-i cunoaşte vocea. Când ma suna, nu o înţelegeam nimic de suspine. " Hai, Ale, ca-i incredibil ce fac oamenii pentru bani".

Am ajuns în mai puţin de două ore. Maia nicăieri. Mami era îmbrăcata cu hainele mele si fara sa apuc s-o intreb de ce, mi-a spus ca a vrut sa-mi simta Maia mirosul.

Plin de copii salbatici pe dealuri, ce radeau si ziceau ca vor fi cei mai bogati copii din clasa. Femei mature, bătrâni si oameni in toata regula, o căutau. Pentru bani. Ne sunau sa ne întrebe cand le ducem banii, ca ei au vazut-o primii si apoi cel care a trimis poza.

Un domn a venit să ne spună că a bagat de 100 de lei benzină pentru că a a dat ture de sat pentru Maia

Un domn a venit să ne spuna ca a bagat de 100 lei benzină si nu mai are, ca a dat ture de sat pentru Maia. I-am dat banii. Si-a pierdut si ziua de muncă ( de la 10:30 la 12) si sa-i plătim. I-am mai dat 100. Daca îl mai plătim, se mai plimbă prin sat. Nu, nu dorim. Oriunde eram noi, aparea in fata noastra cu masina si ne repeta mereu ca, chiar daca o gasim noi, ne intelegem cu banii ca se pune ca a gasit-o el da' oricum nu o putea prinde si s-a gândit ca o putea lovi cu masina dar nu rezolva nimic ca poate atunci nu-i dădeam bani. Cum dădea ochii cu noi, ne spunea ca-i fierbe motorul cum s-a dus incet pentru Maia, ca si-a murdărit maşina. Nu i-am mai dat nimic si l-am rugat sa se întoarcă la lucrul lui ca ne descurcăm. Nu, el voia bani.

Cat ati vrut, când imi spuneti in fata ca ati vrut sa o loviţi cu maşina, doar sa fiti primul care o atinge? La ce concurs v-ati crezut? Ati vrut totul, da' v-ati gandit ca n-aveti unde il pune? Cat costa un suflet dacă masurati bătăile unei inimi de câine speriat, în bani? Ce valoare are frica? Dar dorul? Va era foame de bani fara sa vedeti foamea de iubire?

Cum ar fi sa va uitaţi cum vă arde casa si pompierii sa va ceara bani de benzina si sa nu stingă focul până nu daţi plicul?

Va doresc sa ajungeţi aici, sa n-aveti bani si sa cersiti timp apoi s-aveti toti banii si sa nu mai aveţi timp. Timp de iubit si strans in braţe. Timp de regăsiri”, a scris Alexandra pe Facebook

Duminică dimineaţa, după şapte zile de la dispariţie Maia a apărut.

Din recompensa promisă, Alexandra a spus că le va da bani bărbatului şi celor doi copii care au ajutat-o: Ne vom întoarce maine cu mulţumiri si mici atenţii ( 500€ pe care i-am obţinut după amanetarea bijuteriilor) domnului ce ne-a trimis poze cu ea si a încercat cat a putut sa nu o piardă ( domnul cu tractorul), băiatului cu bicicleta ce ne-a arătat bancuta si unei fete ce m-a sunat sa-mi ceara poze mai multe cu Maia, care mi-a scris ca au văzut maşinile cum o fugareau si care mi-a promis ca nu se da batuta pana nu-mi ajunge Maia în brate. Sunt singurele persoane care, când am spus de recompensă au răspuns: " nu vrem, vrem sa o găseşti pe Maia si sa fiţi bine". Singurele. Doi copii si-un singur om.