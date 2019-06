În prezent, face parte din comunitatea adulţilor care trăiesc precum nişte copii.

Deşi unele dintre rudele ei o acceptă aşa cum este, mulţi o numesc „nebună” şi îi spun că „trebuie să se oprească”.

Camille a suferit de diaree în mare parte din copilăria ei.

„Am întrat în comunitatea asta din cauza unui motiv trist. Când eram copil, nu puteam mânca prea multă mâncare pentru că făceam diaree. Pe parcursul copilăriei, am avut multe accidente la şcoală, în vacanţe, în familie şi din cauza asta nu am avut prea mulţi prieteni”, a mărturisit Camille.

De asemenea, Camille a făcut tranziţia de la bărbat la femeie în timpul adolescenţei, prin urmare avea destul de multe lucruri cărora trebuia să le facă faţă.

„Când am ajuns la pubertate, am devenit mai interesată de retrăirea copilăriei, de purtarea scutecelor, de jucatul cu jucării şi aşa mai departe. Voiam doar să am o copilărie mai bună. Voiam să îmi ajustez viaţa şi să o fac bună şi liniştită”, a declarat Camille.

Se pare că în prezent poartă scutece pe parcursul întregii zile, dar niciodată nu îşi dezvăluie pasiune străinilor sau oamenilor care nu ştiu nimic despre comunitatea din care face parte.

VIDEO cu caracter ilustrativ: