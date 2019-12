Una dintre asistentele medicale din România a povestit cum a decurs o zi de lucru când fiica unei paciente a adus mai multe acuzaţii la adresa ei şi a colegelor: „Staţi degeaba toată ziua…., nu ştiţi să faceţi nimic..., eu m-aş descurca de 10 ori mai bine!”.

„În acel moment am ajuns la capătul răbdării: asumându-mi riscul de a fi dată afară am invitat-o să lucreze alături de mine! I-am dat un costum şi am luat-o la activităţile de îngrijire a pacienţilor.

După exact 43 de minute a plecat plângând din secţie: era prea greu, prea apăsător să lucrezi cu suferinţa, prea obositor să vezi latura neplăcută pe care boala o aduce în oameni, prea era tratată fără respect de pacienţi şi de membrii lor de familie.

Sper că de atunci a încetat să mai înjure personalul medical, considerând că noi nu facem nimic!”, a povestit asistenta medicală despre experienţa din ziua respectivă.

Ulterior, reprezentanţii paginii de Facebook au specificat faptul că: „ Aceasta este una dintre multe poveşti pe care ni le transmit salariaţii prin mesaje private. Vom încerca să le publicăm le cele mai semnificative”.



Main Foto: caracter ilustrativ