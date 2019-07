"Legat de afirmaţia preşedintelui Iohannis. Am văzut acest lucru spus de foarte multe ori. Am spus de fiecare dată că sunt bani de pensii şi salarii. S-a dovedit că am avut dreptate. Mi se pare inoportun şi faptul că te joci cu sentimentele pensionarilor, oamenilor. Sunt pensionari care trăiesc de la pensie la pensie, îşi planifică fiecare ban. În momentul în care vine preşedintele României şi spune că nu mai sunt bani de pensii, nu îi creează un comfort pensionarului sau salariatului. Aceste ieşiri publice nu-şi au loc, ca să fiu elegantă. Sunt bani de pensii şi salarii", a spus Viorica Dăncilă într-un interviu pentru DCNews.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că înainte de a promulga legea pensiilor a discutat cu premierul Viorica Dăncilă care l-a asigurat că a fost făcută o analiză şi există bani pentru majorările de pensii.