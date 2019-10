„Nu a fost respins (Dan Nica-n.r). Eu respect presa, ştiu că are un rol important, dar atunci când se vine în spaţiul public cu infromaţii false acest lucru nu mai oferă un grad mare de încredere. Înainte de a apărea o informaţie trebuie să existe certitudinea că acea informaţie este reală. Cei din PE din opiziţie am văzut că spun orice pentru a strică imaginea României, am văzut ce spune Siegfried Mureşan, am văzut ce spun ceilalţi. Ei spun din punct de vedere politic. Eu respect deciziile CE. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucr”, a declarat Viorica Dăncilă, la Romexpo, unde a participat la ”Forumul agricultorilor – bilanţ şi perspective”.

Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat, marţi, că dacă Dan Nica va fi respins de Comisia Europeană, PSD va veni cu cea de-a doua propunere pentru funcţia de comisar european, respectiv cu Gabriela Ciot.

Propunerea pentru funcţia de comisar european din partea României, în persoana lui Dan Nica, a ajuns la Comisia Europeană, au declarat surse politice de la Bruxelles pentru MEDIAFAX, iar în prezent procedura de selecţie îşi urmează cursul, candidatul fiind unul care nu a fost selectat în vară.

Sursele citate au declarat, pentru MEDIAFAX, că o scrisoare ce conţine numele unui candidat din partea României a ajuns luni la Comisia Europeană.

Viorica Dăncilă a anunţat deja că propunerea Executivului este Dan Nica, după ce Rovana Plumb a fost respinsă pentru funcţia de comisar european pentru Transporturi.

Potrivit surselor citate, discuţiile continuă şi la această oră, în contextul în care numele candidatului propus este acelaşi cu persoana care nu a fost selectată în vara acestui an, atunci când ţara noastră a trimis două propuneri: Dan Nica şi Rovana Plumb.

Cu toate acestea, sursele politice au explicat pentru MEDIAFAX că nu se poate vorbi acum despre o respingere, ci despre faptul că există un dialog constant cu Bucureştiul pentru a se stabili dacă va mai fi şi o altă propunere.

De asemnea, discuţiile continuă şi cu oficialii din Ungaria cu privire la desemnarea candidatului pentru funcţia de comisar din partea acestei ţări.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi, după şedinţa Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcţia de comisar european, iar dacă se cere, social democraţii au şi o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb şi Laszlo Trocsanyi nu sunt apţi pentru funcţia de comisar european.