La acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalia, Tank And The Bangas şi Yola.

Premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou a fost câştigat în 2019 de Dua Lipa.

Fratele lui Billie Eilish, Finneas, a primit duminică premiu Grammy pentru producătorul anului, categoria muzicii non-clasice.

Billie Eilish a primit trofeul pentru piesa anului, ”Bad Guy”, la cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy, într-o gală care se desfăşoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles.

Cântăreaţa care a adunat şase nominalizări la actuala ediţie a premiilor Grammy a câştigat trofeul pentru piesa ”Bad Guy”. Este al doilea premiu ridicat de Eilish la această ediţie a premiilor, după cel primit pentru Cel mai bun album vocal pop pentru ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate piesele “Always Remember Us This Way”, interpretat de Lady Gaga, “Bring My Flowers Now” de Tanya Tucker, “Hard Place”, de H.E.R., “Lover” , de Taylor Swift, “Norman F—ing Rockwell”, de Lana Del Rey, de Lewis Capaldi şi “Truth Hurts” de Lizzo.

În 2019, premiul a fost acordat pentru piesa ”This Is America” interpretată de Childish Gambino

Tyler, The Creator a primit premiul pentru cel mai bun album rap la cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy, într-o gală care se desfăşoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles.

Tyler, The Creator a câştigat premiul pentru albumul ”Igor”. Este primul Grammy pentru Tyler, The Creator, două nominalizări în 2012 şi 2017.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate albumele ”Revenge of the Dreamers III”, de Dreamville, ”Championships”, de Meek Mill, ”I Am > I Was”, de 21 Savage şi ”The Lost Boy”, de YBN Cordae.

Anul trecut, premiul i-a fost acordat pentru ”Invasion of Privacy” cântăreţei Cardi B.

David Chapelle a fost premiat pentru cel mai bun album de comedie, la cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy, într-o gală care se desfăşoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles.

Chapelle a câştigat premiul pentru ”Sticks&Stones”. Este al treilea Grammy câştigat de cunoscutul comic, după cele primite în 2018 şi 2019.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate albumele ”Quality Time”, de Jim Gaffigan, ”Relatable”, de Ellen Degeneres, ”Right Now”, de Aziz Ansari şi ”Son Of Patricia”, de Trevor Noah.

Chapelle a câştigat în 2019 cu ”Equanimity&The Bird Revelation”, iar în 2018, premiul i-a revenit pentru ”The Age of Spin&Deep in the Heart of Texas”.

Dan+Shay au câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare a unui duo/grup country , la cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy, într-o gală care se desfăşoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles.

Bebe Rexha şi Shania Twain au înmânat trofeul câştigat de Dan+Shay premiul pentru interpretarea piesei ”Speechless”.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi Brooks & Dunn With Luke Combs, Brothers Osborne, Little Big Town şi Maren Morris Featuring Brandi Carlile

Anul trecut, premiul a fost câştigat tot de Dan + Shay, pentru ”Tequila”.

Lizzo a câştigat premiul pentru interpretarea ”Truth Hurts”. Este al doilea premiu Grammy pe care îl câştigă cântăreaţa din cele opt nominalizări adunate la această ediţie a premiilor.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate Billie Eilish, pentru ”Bad Guy”, Beyonce, pentru ”Sirit”, Ariana Grande, pentru ”7 rings” şi Taylor Swift, pentru ”You Need To Calm Down”.

Anul trecut, premiul a fost câştigat de Lady Gaga pentru ”Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)”.