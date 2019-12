Preotul dr. Vînătoru a făcut încă o dată apel la formaţiunile politice care activează în România, astfel încât să repună pe drumul corect activitatea Băncii de Gene din Buzău.



„Partidul meu este acesta, pe care l-am primit de la părinţii mei, mi-au spus aşa: - «Pleci de acasă, doi prieteni ai - munca şi rugăciunea (Dumnezeu). Aceştia sunt prietenii tău, aceştia nu te vor trăda niciodată». Acesta este partidul meu - Dumnezeu şi munca cinstită. Nu am fost membru al niciunei formaţiuni politice, respect toate formaţiunile politice care activează în România, nu am nimic cu acestea, în schimb am făcut apel ca toate formaţiunile politice să se alăture acestui proiect, să susţină acest proiect, că vorbim de viitorul României”, a afirmat Vînătoru.



În faţa deputaţilor din Comisia de Agricultură care, la un moment dat, au ajuns la dezbateri politice aprinse, preotul-cercetător a adăugat că nu a evaluat corect în ce ţară trăieşte atunci când a plecat la drum cu acest proiect al Băncii de Gene de la Buzău.



„Sunt întristat că am ajuns în situaţia aceasta, dar nu este pentru prima dată. (...) Atunci când am plecat la drum, m-am gândit că acest proiect nu este un proiect politic. (...) Eu, făcând genetică-ameliorare, nu produc seminţe pentru un partid politic sau pentru altul, nu fac cercetare pentru un partid politic sau pentru altul, nu o fac o tematică. Practic, produc pentru România şi mă gândesc la binele României”, a afirmat directorul demis. „Acest proiect a fost gândit ca un proiect de ţară, un proiect care vizează direct securitatea şi siguranţa alimentară a poporului nostru. Rezultatul a fost următorul: - am fost demis. Nu m-am întristat de acest lucru, dar am văzut în substratul comunicatului Ministerului Agriculturii că se doreşte închiderea acestui proiect, ceea ce mă face să constat că nu am evaluat corect în ce ţară trăiesc, atunci când am plecat la drum cu acest proiect”.



Cercetătorul Costel Vânătoru, directorul demis al Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău, căruia, de altfel, îi şi aparţine proiectul, a fost demis prin ordin al ministrului Agriculturii. În schimb, temporar, a fost numit pentru „coordonarea activităţii şi dezvoltarea unei noi strategii de dezvoltare a Băncii”, directorul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu.



Adrian-Ionuţ Chesnoiu este de profesie jurist. Conform precizărilor AFIR, delegarea s-a făcut începând cu data de 13 decembrie 2019.



Preot dr. Costel Vînătoru a activat în ultimii 34 de ani în sectorul de cercetare. El a coordonat Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău şi a contribuit la dezvoltarea şi aclimatizarea multor specii de plante şi a păstrării seminţelor.



În ultima perioadă a Banca de Gene, proiectul fiind unul personal, susţinut de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.



La scurtă vreme după instalarea Guvernului Ludovic Orban, Vînătoru îşi exprima speranţa că actualii decidenţi politici nu vor bloca înfiinţarea proiectului Banca de Gene, denumit de acesta „un proiect de ţară, un proiect de siguranţă naţională, nu unul politic”.



Decizie politică



În şedinţa Guvernului din data de 12 septembrie 2019 era aprobată Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.



Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău are ca obiect principal activitatea de explorare, inventariere, colectare, cercetare – dezvoltare şi conservare a resurselor fitogenetice. Banca va conserva patrimoniul genetic vegetal aflat în acest moment la Staţiunea de Cercetare Legumicolă din Buzău şi de pe cuprinsul ţării, care cuprinde peste 10.000 de soiuri de legume, plante medicinale şi aromatice pe cale de dispariţie.



Colecţia de specii şi subspecii de plante va sta la baza viitoarelor cercetări în domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice şi medicinale, având ca scop menţinerea biodiversităţii, îmbogăţirea colecţiei de resurse genetice şi salvarea speciilor.



„Acest act normativ are o contribuţie majoră în menţinerea siguranţei şi securităţii alimentare naţionale, precum şi în redresarea horticulturii româneşti, prin introducerea soiurilor autohtone cu potenţial de producţie şi calitate superior. Banca va avea rolul de a conserva patrimoniul genetic autohton din domeniile de interes pe termen mediu şi lung şi de a proteja intelectual şi juridic prin amprentare genetică, metodă neutilizată în prezent la nivel naţional”, se preciza într-o informare a Ministerului Agriculturii.



Conform sursei citate, Banca va îmbogăţi colecţia de resurse genetice la plantele medicinale şi aromatice din România prin înfiinţarea unei colecţii naţionale, unde se vor regăsi plante din flora spontană autohtonă şi internaţională, plante rare sau aflate pe cale de dispariţie.



Beneficiarii acestei bănci de resurse genetice vegetale vor fi toate unităţile de cercetare dezvoltare din domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice şi medicinale din ţară şi străinătate.