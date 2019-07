„Revin, aşadar cu explicaţii pe care le găsesc necesare pentru a clarifica problemele extrem de delicate care nu puteau fi ‚rezolvate’ la telefon şi la radio, din lipsă de timp, dar care au avut un răspuns cât se poate de valid din punct de vedere teologic”, într-o poziţie trimisă celor de la paginademedia.ro.



Unele din declaraţiile „de clarificare” ale preotului Răducă:



- Din punctul de vedere al moralei creştine, relaţiile sexuale sunt permise exclusiv în cadrul căsătoriei



- Morala creştină nu e de acord cu folosirea prezervativului



- Cea mai bună metodă contraceptivă şi acceptată de Biserică este abstinenţa



- În România ne moare femeia tânără, lovită de boli necruţătoare



- Dacă minunea conceperii unui prunc s-a produs, acel prunc nu trebuie avortat, indiferent de condiţiile în care a fost conceput



- În cazul unui viol care ar presupune o eventuală stare de graviditate, în ciuda traumei suferite, victima are la dispoziţie câteva ore în care ar putea ajunge la un centru medical specializat, unde primeşte îngrijiri igienice speciale (sau poate face ea însăşi acest lucru), încât violul să nu se soldeze cu o sarcină.



Aceste aspecte insă ţin şi de educaţia primită. Punctul de vedere al specialiştilor, pe care acum regret că mi l-am însuşit şi l-am

expus, este că, dacă o femeie rămâne însărcinată în urma unui viol, este vorba mai degrabă de un viol la care aceasta a fost constrânsă să consimtă din punct de vedere fiziologic.



Personal, sunt împotriva oricărei forme de viol. Traumele prin care trec aceste femei sunt de neimaginat şi consider că, după trauma unui viol, poate că nu este recomandabil ca femeia să treacă printr-o nouă traumă, aceea a avortului.



- Nu am nimic cu căsătoriile inter-etnice şi inter-religioase / Nu acuz şi nu condamn punctul de vedere al Islamului, a conchis preotul Răducă.





Foto: Captură Realitatea.net