„Propunerea este ca pentru viitor să găsim aceste reguli cu listele de susţinători pentru că începând din anii ‘90 aceste liste de susţinători au fost prezentate fie de 100.000 de liste de susţinători pentru alegerile pentru Parlamentul European, candidat independent depune 100.000 de semnături, lista cu 200.000 de semnături. Trebuie găsite soluţii ca în alte state cu altă experienţă democratică decât noi. Să nu mai punem un candidat în ipostaza în care se trezeşte când a luat de bună credinţă ce i-au prezentat nişte oameni care îl ajută, care l-au susţinut să strângă aceste semnături şi uitaţi-vă ajunge să constate pe propria piele că ce a prezentat reprezintă un posibil fals şi o posibilă infracţiune. (...) Eu cred că 10% din ce este acum ar fi suficient astfel încât să ne asigurăm că toţi candidaţii care vor să intre în competiţia electorală să fie pe bune”, a afirmat Constantin Buică, la Realitatea Tv.

Acesta a mai afirmat că ar putea fi ca în alte state, unde există iniţiative civice pentru susţinerea unui candidat la alegeri.

„Cum există state sunt liste de susţinători, se numesc iniţiative civice. Vin cu o susţinere de iniţiativă într-un număr mai restrâns, câteva mii de astfel de semnături, dar se depun, se prezintă cu această susţinere la sediul partidului şi partidul le are pe toate şi le prezintă original la depunerea candidaturilor. Am fost în misiuni de observare a alegerilor şi am constatat că astfel de lucruri funcţionează, sunt state care au 200 de astfel de iniţiative de susţinere a unor candidaţi la nivel regional, cum ar fi la noi la nivel judeţului şi este suficient 200. Dar să ştim că acestea sunt valabile, sunt prezentate personal la Biroul de Circumscripţie în unele state, se prezintă personal susţinătorul, depune la dosarul de candidat pe o perioadă de trei luni şi Biroul de Circumscripţie când vine candidatul cu dosarul de candidatură îi va spune «da îndepliniţi condiţiile, aveţi aici cele 200 şi le punem şi mergeţi în competiţia electorală»”, a explicat Buică.

Şeful AEP a spus că este posibil la alegerile prezidenţiale, din luna noiembrie, să fie 17 candidaţi, însă „aşteptăm vineri să vedem rămânerea definitivă”.

Biroul Electoral Central a validat, până în acest moment, 14 candidaturi la alegerile prezidenţiale.

Totodată, BEC a sesizat Parchetul în privinţa mai multor candidaţi la prezidenţiale, în contextul în care în urma verificărilor, instituţia a constatat elemente de similitudine în semnăturile depuse de către aceştia. Printre candidaţii vizaţi se numără Alexandru Cumpănaşu, Miron Cozma, Bobby Păunescu, Ninel Peia şi Viorel Cataramă.