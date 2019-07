Printr-o scrisoare deschisă adresată, marţi, primarului Timişoarei, Nicolae Robu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Gigel–Sorinel Ştirbu, cere retragerea titlului de ambasador cultural al Timişoarei acordat lui Ştefan Popa Popa's.

„Prin prezenta scrisoare deschisă, solicit Asociaţiei Capitala Culturală Europeană Timişoara să retragă titlul de ambasador cultural domnului Ştefan Popa Popa’s din cauza afirmaţiilor defăimătoare şi discriminatorii făcute în cadrul unei emisiuni televizate. Concret, domnul Popa a declarat că Timişoara s-a umplut de <toate ciurucurile din Oltenia>”, se arată în documentul citat.

În opinia lui Gigel–Sorinel Ştirbu, Ştefan Popa Popa's „ar trebui să lupte pentru prevenirea şi combaterea discriminării la nivelul întregii ţări şi nu să defăimeze cetăţeni după apartenenţa lor locală sau etnică”.

„Faptul că domnul Ştefan Popa Popa’s este o persoană publică, afirmaţiile făcute la un post de televiune au si mai mare putere dicriminatorie şi din aceste motive vă solicit retragerea titlului de Ambasador Cultural. Este prea onorant acest titlu pentru domnia sa, mai ales că a declarat cu ceva timp în urmă: <cu această numire, m-au degradat! Eu sunt Amabasadorul României pentru turism cultural, cu acte în regulă, cu paşaport diplomatic încă din 2013, iar ei, cei din Timişoara, repet, m-au degradat acum, făcându-mă ambasadorul unui oraş!>`, mai spune preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă.

Şi primarul din Slatina, Emil Moţ, vrea să ceară Consiliului Local Slatina retragerea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Slatina acordat artistului Ştefan Popa Popa’S pe motiv că a spus lucruri grave la adresa oltenilor, într-o emisiune la un post local.

„Afirmaţia mea că oltenii sunt <ciurucuri> a fost scoasă din context. Eu am povestit (la un post tv local - n.r.) că am stat o săptămână în Timişoara, acolo unde am făcut gratuit caricaturi. Am spus că au venit să le fac caricaturi olteni care nu au spus <bună ziua> şi nu au cerut voie să se aşeze pe scaun, iar, la final, după ce au văzut caricatura nici măcar nu au spus <mulţumesc>. Îi auzeam în schimb cum stăteau la rând şi vorbeau cu <fusei>, <mă dusei>. Am vorbit despre acele persoane care nu au cei şapte ani de acasă", a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, caricaturistul Ştefan Popa Popa’s.