„Prin natura funcţiei mele, de preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, sunt un observator atent al informaţiilor care circulă privind evreii şi nu numai. De aceea, am fost foarte surprins de declaraţiile recente al domnului Valer Breaz – ministrul culturii şi identităţii naţionale şi ministru interimar al educaţiei naţionale, care doreşte să se dovedească foarte abil în a mânui cuvintele. Există însă limite, graniţe, bariere peste care nu se poate trece. Conceptul de Holocaust sau Shoah, cataclismul care s-a întâmplat în mod dorit, cu cele mai performante metode industriale ale omorului, practicate de regimul nazist şi cele colaboraţioniste, nu poate fi ambalat în moduri foarte abile pentru că omorurile au fost omoruri. Uciderea a 280.000-380.000 de evrei din România şi aproximativ 135.000 de evrei din teritoriul ocupat vremelnic de de autorităţile horthyste, nu poate şi nu trebuie să fie în niciun fel ignorată sau atenuată”, a scris, pe Facebook, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, Aurel Vailer.

Acesta respinge declaraţia făcută de ministrul Culturii Daniel Breaz privind Holocaustul şi de asemenea comparaţia făcută de consilierul premierului pe problematica rromă, Dana Varga, prin care alătura imaginile preşedintelui Klaus Iohannis de cele ale dictatorului nazist Adolf Hitler.

„Eu sunt un supravieţuitor al Holocaustului din România şi pot să vă spun foarte multe lucruri despre ceea ce am trăit personal, despre ceea ce am trăit alături de familia mea. Iată de ce reprob total elucubraţiile verbale ale domnului ministru Breaz în legătură cu Holocaustul din România. Sunt şi mai mâhnit pentru că acum două zile am avut o discuţie faţă în faţă şi mi s-a părut un om foarte rezonabil. În altă ordine de idei, revin la o temă pe care, cândva, am comentat-o foarte sever. A existat un «eveniment editorial» în care Preşedintele ales al României, domnul Klaus Iohannis, român de etnie germană, a fost asemuit cu Adolf Hitler. A fost o caricatură penibilă, îngrozitoare. Nu pot admite că trăiesc împreună cu co-religionarii mei într-un stat condus de un nazist, aşa cum a încercat şi doamna consilier de stat Varga să îl înfăţişeze pe Preşedintele României. Sunt indignat şi protestez împotriva pentru acest lucru!. Nu puţine au fost mărturiile în care Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, şi-a exprimat compasiunea şi regretul profund pentru Holocaustul din România”, a notat Vailer.

„Fără îndoială, politica este politică, dar vorbesc din nou despre limite. De aceea, reprob această comparaţie sau o situare alăturată a Preşedintelui României cu Adolf Hitler, un criminal condamnat unanim de popoarele lumii democrate”, a conchis mesajul său preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

De asemenea, ambasada Germaniei la Bucureşti se alătură celor spuse de reprezentanţii comunităţii evreieşti – preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, şi deputatul Silviu Vexler – referitor la „recentele manifestări defăimătoare la adresa preşedintelui Iohannis, precum şi la trivializarea suferinţei de nedescris a victimelor Holocaustului”.

„Mulţumim pentru acest mesaj clar, venit tocmai din rândul celor afectaţi”, arată un mesaj publicat de ambasadă marţi pe Facebook.

Deputatul Silviu Vexler, reprezentant al minorităţii evreieşti din România, a condamnat declaraţia ministrului Culturii Daniel Breaz privind Holocaustul şi colajul de imagini publicat de Dana Varga prin care Klaus Iohannis este comparat cu Adolf Hitler.

Varga a distribuit, luni, pe Facebook, un colaj de fotografii în care îl compară pe preşedintele Klaus Iohannis cu dictatorul nazist Adolf Hitler. Ulterior, postarea a fost ştearsă.

Şeful statului a realizat o şedinţă foto la Palatul Cotroceni, potrivit mesajului şi a pozelor postate sâmbătă de fotograful Simion Buia, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, această postare a fost ştearsă.

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale şi actual ministru interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, a declarat, vineri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Monumentul Holocaustului din Bucureşti, în contextul Zilei Internaţionale de comemorare a genocidului romilor din perioada Holocaustului: „De-a lungul timpului au fost şi momente mai delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute; (…) anumite minorităţi au avut de suferit, ceea ce ne face să găsim momente cum este cel de astăzi, prin care readucem în atenţia, nu doar a românilor, ci a întregii naţiuni române, a întregii Europe, a întregii lumi, faptul că respectăm aceste minorităţi”.