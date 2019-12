"Având în vedere că guvernele eşuate PSD au împins, de la an la an, o cheltuială considerabil mai mare decât ar fi putut fi suportată din veniturile realizate, este clar că nu ne confruntăm doar cu situaţia de a avea un deficit pe anul în curs mult peste limita prevăzută - suntem deja în zona de peste 4%, - dar aceste efecte se vor propaga şi pe anii care vin. Trebuie să fim foarte realişti, nu se termină discuţia cu deficitul din anul acesta, fiindcă sunt cheltuieli care trebuie făcute. Eu am spus-o, Guvernul a spus-o: nu vrem să tăiem salarii, clar nu vrem să tăiem pensii, vrem să creştem pensiile. Or, pentru asta este nevoie de bani. Şi atunci, avem o situaţie pe care am numit-o o reechilibrare bugetară sau o reechilibrare a finanţelor publice care trebuie făcută gradual şi cu multă înţelepciune", a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, Iohannis consideră necesară restrângerea cheltuielilor pentru ca bugetul să se aproprie de ţinta de deficit de 3%.

"Dar pe de altă parte, e nevoie de o restrângere a cheltuielilor pentru a ne apropia iarăşi de 3% şi, în acest fel, dacă anul acesta se închide cu patru virgulă ceva la sută, anul viitor trebuie să se închidă, clar, cu mult sub 4% şi proiecţia de 3,6 aproximativ este o proiecţie care deja începe să reechilibreze bugetul, urmând ca în anii următori să revenim, cu cât mai repede, cu atât mai bine, într-o anvelopă care este rezonabilă", a mai afirmat şeful statului.

Întrebat dacă o posibilă soluţie pentru reducerea deficitului ar fi concedierile din administraţia publică centrală şi locală preşedintele a spus: "O soluţie parţială cu siguranţă, dar problema cea mai mare nu aceasta este. Problema cea mai mare este că au fost angajate cohorte de pesedişti care de cele mai multe ori nici nu s-au calificat pentru posturile respective, dar PSD dacă a văzut că pierde guvernarea în ultimul moment a împins propriile găşti, ca să mă exprim aşa, şi este clar că dacă vrem să revenim, şi eu îmi doresc foarte mult, la o administraţie eficientă, suplă, este nevoie de restructurări. Persoanele care nu corespund din motive profesionale, evident, vor trebui să-şi caute altceva de lucru, iar adevăraţii profesionişti vor trebui să fie promovaţi, cooptaţi, pentru a reface eficienţa marilor sisteme, printre care se numără administraţia".

Bugetul pentru 2020 va fi prezentat în Parlament între 15 şi 20 decembrie, a anunţat, luni, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. El a spus că bugetul este construit pe un deficit de 3,5% din PIB.