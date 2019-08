"Sunt un om norocos. În ultima vreme am întâlniri remarcabile. Deseori o duc şi pe Martha cu mine, să înveţe, să înţeleagă, să-şi amintească. În definitiv suntem ce sunt amintirile noastre. Deunăzi am avut un shooting cu preşedintele României. Martha a vorbit în limba germană cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre şcoală, despre viaţă. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca să spargă liniştea Cotrocenilor, iar eu am încins blitzul… A ieşit bine.

Dacă ar fi să descriu experienţa mea într-un singur cuvânt, ar fi - empatie.

Uneori există pur şi simplu “chimie” între oameni, indiferent de vârstă, statut, funcţie.

Îmi iubesc meseria, îmi ador fiica, vă îndemn să ieşiţi la vot!", a scris fotograful Simion Buia, pe Facebook.

Duminică dimineaţa postarea a fost ştearsă.

Şedinţa foto are loc în plin scandal legat de neputinţa unui sistem de a proteja şi salva un copil de 15 ani, care a reuşit să îşi anunţe propria răpire la 112.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că am ajuns la cazul Caracal pentru că guvernele din ultimii ani au umplut ţara de incompetenţi şi slugi, acuzând că principalul scop a fost de deschidere a porţilor închisorilor.

Iohannis a mai spus că rapoartele STS şi MAI pe cazul Caracal, prezentat în CSAT, au arătat deficienţe grave, inclusiv atitudinea refractară a lucrătorilor poliţiei faţă de victimă, preşedintele catalogând întârzierile drept "criminale".