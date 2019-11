Orban: Am semnat decizii de eliberare „băiatul lui...”. Aştept să fac febră musculară de la semnat / Fiul lui Năstase, eliberat din funcţie



Premierul Ludovic Orban a declarat, la începutul şedinţei de Guvern, că cere curăţarea instituţiilor publice de persoane puse pe alte criterii decât competenţa, dând exemplul funcţiilor de consul general sau a secretarilor de stat. Până acum au fost eliberaţi din funcţii fiii lui Năstase şi Buzatu.

Priorităţile Guvernului: Organizarea alegerilor şi infrastructura de transport pentru iarnă



Ludovic Orban a afirmat că i-a convocat miercuri pe reprezentanţii instituţiilor responsabile cu organizarea alegerilor, iar joi se va întruni comandamentul de iarnă în vederea pregătirii infrastructurii de transport, acestea fiind priorităţi ale Executivului.



Ludovic Orban anunţă că Antonel Tănase este noul secretar general al Guvernului



Premierul Ludovic Orban l-a desemnat pe Antonel Tănase în funcţia de secretar general al Guvernului, anunţând că de ”buna intrare în activitate” a acestuia şi a şefului Cancelariei, Ionel Dancă, depinde în mare măsură funcţionarea Executivului.



”Vă anunţ că am luat decizia de a îl desemna în funcţia de secretar general al Guvernului pe dl. Antonel Tănase. De asemenea, de a-l numi în funcţia de şef al Cancelariei pe dl. Ionel Dancă. Funcţionarea guvernului depinde în mare măsură de buna intrare în activitate a acestor doi conducători de la nivelul Secretariatului General al Guvernului”, a declarat premierul Ludovic Orban la începutul şedinţei de guvern.



Antonel Tănase în vârstă de 47 de ani este preşedintele PNL sector 3 şi trezorierul partidului. A fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor.



Antonel Tănase a absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, dar şi Academia de Studii Economice, urmând şi masteratul.



Tănase este consultant fiscal la Cont Consulting & Services, din 2006, contabil autorizat-liber profesionist, din 2002 şi din acelaşi an, director financiar SC Publiferom Advertising SRL. Totodată, între 1999-2001 a ocupat postul de director economic la SC Comasig-ro SRL, iar între 1992-1998, contabil sef la SC Salcioara SRL. Un an de zile, înre 1991-1992, Antonel Tănase a ocupat postul de contabil sef la Comisia Judeteana a Cooperativelor de Credit Galaţi.

Orban: Aseară m-am întors la nouă şi jumătate în guvern şi nu am găsit pe nimeni



Premierul Ludovic Orban a declarat că s-a întors marţi seară la Palatul Victoria şi nu a găsit pe nimeni, afirmând că atât timp cât ministrul sau premierul munceşte, funcţionarii trebuie să fie la muncă. ”Trebuie schimbat ritmul de lucru ”, a mai spus premierul.



”Aseară m-am întors la nouă şi jumătate în guvern şi nu am găsit pe nimeni. Trebuie să înţeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru şi că atât timp cât ministrul sau premierul munceşte, orice om care este chemat să-şi achite şi să atingă obiectivele stabilite trebuie să fie la muncă. Trebuie schimbat ritmul de lucru şi oamenii să înţeleagă că suntem în serviciul cetăţeanului şi că fiecare angajat al instituţiilor publice are această obligaţie de a îşi rezolva toate problemel pe care le au de rezolvat”, a declarat Ludovic Orban.



Premierul le-a cerut miniştrilor să facă un audit, pentru că urmează a fi adoptate noi hotărâri de guvern pentru organizarea şi funcţionarea fiecărui minister în parte.



Am semnat decizii de eliberare "băiatul lui...". Aştept să fac febră musculară de la semnat



"Vă cer să opriţi toate simulacrele de concursuri la care s-a dat drumul pe ultima sută de metri d efostul guvern. De asemenea, ministrul de Externe vă rog să analizaţi modul în care au fost făcute numirile pe poziţiile diplomatice de consul, consul general, să verificaţi dacă au fost respectate condiţiile generale şi să îi rechemaţi pe cei are nu au avut nicio legătură cu diplomaţia şi măsurile pe care trebuie să le exercite personalul diplomatic", a declarat prmeierul Ludovic Orban.



"Este important să curăţăm instituţiile de cei care au ocupat funcţii de demnitate publică şi nu pe-au exercitat. Deja am început să semnez decizii şi aştept să fac febră musculară de la a semna decizii de demitere a secretarilor de stat, consilierilor, secretari generali şi alte categorii care depind de miniştri şi de premeier, pentru că trebuie să aducem înapoi competenţa, profesionalismul, integritatea. Trebuie să terminăm cu pilăraia, cu nepotismul. Am semnat ieri nişte decizii <<băiatul lui>>, <<băiatul lui>>, aşa mai departe, se vor vedea când vor publicate în MO", a mai spus Orban.



Miercuri a apărut în Monitorul Oficial decizia de eliberare din funcţia de consilier onoriffic al vicepremierului pentru parteneriate Strategice a lui Mihnea Daniel Năstase, fiul lui Adrian Năstase şi a lui Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu (lider PSD Vaslui), din funcţia de secretar de stat.

Iohannis vorbeşte despre „moştenirea dezastruoasă”: Pesediştii au golit finanţele publice



Preşedintele Klaus Iohannis, prezent la prima şedinţă de Guvern Orban, a anunţat că miniştrii PNL au găsit o situaţie gravă în instituţii, spunând că pesediştii au golit finanţele publice şi va fi foarte greu de construit bugetul pe anul viitor.



"Îmi pare foarte bine că anteriorul guvern eşuat a plecat. În ultimii 30 de ani motivul pentru care România s-a dezvoltat mai bine a fost existenţa PSD la butoane. Dar în ultimii 3 ani au depăşit orice imaginaţie. Guverne care au început cu proceduri pe care pur şi simplu nu şi le-a imaginat nimeni. Atacuri sistematice la statul de drept, lupta împotriva corupţiei, împotriva investitorilor, o absurditate de neimaginat, asupra mediului de afaceri privat", a declarat Klaus Iohannis.



Preşedintele acuză greaua moştenire a PSD în ministere.



"Am aflat deja că situaţia găsită în ministere e una foarte proastă. Din păcate, deja s-a încetăţenit noţiunea de moştenire dezastruoasă găsită de miniştri. Deja ştim că PSD-iştii, înainte de plecare, au golit finanţele publice şi acum suntem în situaţia să vedem cum putem acoperi plăţile scadente. Va fi foarte complicat să se închidă bugetul pe anul acesta şi de construit bugetul pe anul viitor", a mai spus preşedintele, la începutul şedinţei de guvern.



Iohannis: Astăzi, în şedinţa de Guvern, se va tranşa chestiunea comisarului european



Preşedintele Klaus Iohannis, care participă miercuri la prima şedinţă de Guvern oficială a Cabinetului Ludovic Orban, a anunţat că în şedinţă se va tranşa şi chestiunea nominalizării comisarului european din partea României.



"Am venit aici pentru că, în primul rând, am fost invitat de către domnul Ludovic Orban şi, în al doilea rând, pentru că astăzi, în şedinţa de Guvern, se va tranşa o problemă foarte importantă, care şi asta trenează din cauza incompetenţei fostului Guvern, şi anume chestiunea comisarului european trimis de România în Comisia Europeană", a anunţat Klaus Iohannis.



Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că persoana nominalizată de România pentru funcţia de comisar european va fi audiată în Comisia de Transporturi a Parlamentului European în şedinţa din 14 noiembrie. ”În comisia noastră (de Transporturi - n.r.) s-au primit programările. Ăn prezent, având un guvern legitim, comisia a putut programa această audiere, care va avea loc pe 14 noiembrie”, a declarat pentru MEDIAFAX Gheorghe Falcă, membru al Comisiei de Transporturi din Parlamentul European.



Guvernul Ludovic Orban va trimite marţi sau miercuri o scrisoare Comisiei Europene prin care îl propune pe Siegfried Mureşan la funcţia de comisar european, a informat agenţia de ştiri Reuters, citând surse din cadrul PNL.



După respingerea Rovanei Plumb şi a lui Dan Nica, Viorica Dăncilă l-a propus Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european, însă purtătorul de cuvânt al Executivului UE, Mina Andreeva, a anunţat că există la Comisia Europeană „dubii mari! referitoare la „legitimitatea! noii propuneri de comisar european transmisă de Dăncilă.



Ludovic Orban a declarat că PNL va solicita audierea persoanei propuse pentru funcţia de comisar european în comisia parlamentară pentru afaceri europene. Liderul liberalilor a precizat că noul Guvern va decide cât mai rapid posibil asupra nominalizării comisarului UE din partea României.

Ştirea iniţială. Guvernul Orban se întruneşte, miercuri, în prima şedinţă oficială, potrivit unui anunţ al PNL. Executivul ar putea adopta OUG pentru reducerea numărului de ministere de la 26 la 16 şi o ordonanţă de urgenţă pentru asigurarea veniturilor pentru mineri, după închiderea minelor.

Şedinţa Executivului va începe la ora 12:00, potrivit anunţului făcut de PNL.

Premierul Ludovic Orban anunţase, marţi, că ordonanţa pentru reducerea numărului de ministere este „în lucru”.

Cât despre ordonanţa de urgenţă privind veniturile minerilor, ar putea fi adoptată în contextul în care peste 70 de mineri ai Salinei Ocna Dej sunt blocaţi în subteran. Preşedintele Consiliului de Administraţie a Salrom aşteaptă intervenţia noului ministru al Economiei pentru rezolvarea voucherelor de vacanţă.

Angajaţii Salinei Ocna Dej din schimbul trei, care au intrat la lucru luni seară, s-au alăturat protestului colegilor lor început luni dimineaţa şi s-au blocat în subteran, astfel că marţi numărul protestatarilor depăşeşte 70.

Protestul angajaţilor de la Salina Ocna Dej, judeţul Cluj, a început în urmă cu opt zile. Oamenii sunt supăraţi că nu primesc voucherele de vacanţă, în valoare de 1.450 lei sau 2.080 lei, aşteptate din august.

Salina Ocna Dej este o veche unitate minieră din Ocna Dejului, judeţul Cluj, specializată pe extracţia sării geme în stare solidă.

Minerii de la Paroşeni şi Uricani au fost vizitaţi, sâmbătă, de familii şi prieteni, după şase zile în care au fost blocaţi în subteran. Aceştia şi-au anunţat rudele că vor intra în greva foamei, dacă nu vor primi venituri în completare după închiderea minelor.

Liberalii ar fi vrut ca prima şedinţă de Guvern să aibă loc, marţi, însă miniştri au trebuit să îşi preia portofoliile pe parcursul acestei zile.

Luni seara, după depunerea jurământului la Cotroceni a membrilor Executivului, a avut loc o şedinţă informală a Guvernului, la care a participat pentru scurt timp şi preşedintele Klaus Iohannis.

Foto: Hepta